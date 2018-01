CAMPEONATO DE PAREJAS Olaizola se queda a las puertas Gesto de desolación de Olaizola y untoria, ayer. :: mikel askasibar/d.v. Álvaro Untoria, en su segundo partido como sustituto, sufrió mucho ante Rezusta y apenas gozó en el Astelena El de Goizueta logra llegar del 15-21 a la igualada, pero Elezkano se lleva el premio V. S. LOGROÑO. Domingo, 14 enero 2018, 23:55

Aimar Olaizola se echó todo el peso del partido sobre los hombros. Defendió, atacó, cortó pelotas, intentó remates, acertó mucho y también falló (le dolerán los tres ganchos que envió a la contracancha). Hizo casi todo bien, pero perdió el partido ante un Elezkano bregador y decisivo, especialmente en la parte inicial del partido, y un Rezusta tan sólido como de costumbre.

21 OLAIZOLA II UNTORIA 0 ELEZKANO II REZUSTA Duración 65 minutos. Pelotazos 513. Saques Olaizola, 2; Elezkano, 1. Faltas Olaizola, 0; Elezkano, 0. Ganados Olaizola, 13; Untoria, 1; Elezkano, 10; Rezusta, 1. Perdidos Olaizola, 4; Untoria, 6; Elezkano, 1; Rezusta, 2. Marcador 1-0, 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-6, 7-6, 7-13, 8-13, 8-14, 10-14, 10-16, 12-16, 12-17, 14-17, 14-20, 15-20, 15-21, 21-21 y 21-22. Botilleros Berasaluce, con los perdedores; Etxaniz, con los ganadores.

Álvaro Untoria afrontaba su segundo encuentro como suplente de Imaz. En el primero sumó el triunfo; en el segundo, se quedó con peores sensaciones porque, además de caer, no gozó en el Astelena casi en ningún momento. Se le vio nervioso en demasiados tramos del choque. Olaizola dio un paso atrás y defendió mucho entre el cuatro y el cinco (en la estadística de pelotazos el navarro golpeó 157 veces mientras que el najerino lo hizo en 99 ocasiones, una diferencia notable) lo que también pudo aumentar los nervios del riojano. Si no te dejan, es que no existe confianza; y si no existe confianza es porque no lo estás haciendo bien. La pescadilla que se muerde la cola.

CLASIFICACIÓN Ayer, Eibar. PARTIDO RESULTADO Campeonato Parejas Promoción. Darío - Irusta/Ugalde - Erostarbe 13-22 Campeonato Parejas. Olaizola II - Untoria/Elezkano II - Rezusta 21-22 Campeonato Parejas Promoción. Errandonea - Tolosa/Etxeberria - Jaunarena 18-22 Ayer, Soria . PARTIDO RESULTADO Retegi BI - Lasa IV/Mendizabal III - Merino 14-22 Campeonato Parejas. Ezkurdia - Zabaleta/Víctor - Albisu 22-10 Parejas J G P TF TC PT 1 Altuna-Martija 7 5 2 146 121 25 2 Elezkano II-Rezusta 7 5 2 137 124 13 3 Urrutikoetxea-Galarza 7 2 5 129 124 5 4 Olaizola II - Imaz 7 4 3 135 139 -4 5 Ezkurdia - Zabaleta 7 3 4 120 137 -17 6 Víctor - Albisu 7 2 5 129 129 0 7 Bengoetxea-Larunbe 7 2 5 131 137 -6 8 Irribarria-Merino II 7 2 5 132 148 -16

Eso sí, los aficionados pudieron disfrutar de toda la emoción de un partido que se resolvió a cara o cruz. La igualdad fue la nota predominante en los primeros instantes, con Olaizola y Elezkano peleando por demostrar quién se encuentrar en mejor forma.

La combinación azul quería continuar en la cresta de la ola y sabía que iba a tener que sufrir mucho. Más cuando Olaizola respondía a las pequeñas desventajas con su mejor juego, como la tacada que llevó al navarro y al riojano del 3-6 al 7-6.

Pero, en ese momento, Untoria encadenó dos fallos y pareció venirse abajo. Hasta siete tantos consecutivmos sumaron los azules para ponerse 7-13 sin que Olaizola pudiese frenar la sangría. Despertó entonces, con una dejada al rincón tras castigar a Rezusta, que defendió desde el rebote al frontis como un jabato. Untoria sumó su único tanto poco después, el 10-14, con una escapada. A pesar de firmarlo, se enfadó mucho consigo mismo.

La diferencia crecía y menguaba al ritmo de los delanteros. Del 10-16 para los azules se pasó al 14-17 con un dos paredes de Olaizola. Pero un gancho que podía resultar fulminante se le escapó al de Goizueta (14-18). Con el saque en la mano, Elezkano lució su vena más sufridora para lograr llegar al cartón 19 y al 20, sacando petróleo de la pared izquierda.

En ese momento, con el 14-20, Olaizola parecía reventado, pero al veterano delantero no se le puede dar nunca por muerto. Ejecutó una dejada de aire al rincón (15-20) de la que pareció tomar nota Elezkano, porque la repitió a renglón seguido (15-21).

Con un partido casi sentenciado, apareció otro encuentro distinto, que volvió loco a los apostantes y a los corredores. Falló la dejada el vizcaíno y Olaizola se puso manos a la obra para limar, poco a poco , la diferencia. A los azules les faltaba el aire, mientras que el navarro parecía crecer en esos minutos de incertidumbre. Hasta el incombustible y fiable Rezusta falló. No restó un saque de Aimar Olaizola y ambas parejas se fueron a las sillas con el 21-21 en el tanteador.

Por momento anímico, por el saque, por veteranía... por muchas razones parecía que Olaizola y Untoria podrían sacar adelante el partido. Pero en el fragor de la batalla, Elezkano apuntó al sitio que tan buenos resultados le había brindado: la pared izquierda. Ahí encontró un hueco por el que sumó el cartón 22 y, de paso, la quinta victoria en el Campeonato de Parejas. Mientras, Olaizola se queda con cuatro y la sensación de haber perdido una buena oportunidad.

En el primer partido del festival, Darío no pudo sumar el triunfo en su estreno en el Parejas de Promoción. Junto a Irusta, perdió ante Ugalde y Erostarbe por un claro 13-22. Además, en el tercer partido, también de Promoción, Etxeberria y Jaunarena superaron a Errandonea y Tolosa.