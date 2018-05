Olaizola huye de la etiqueta de 'favorito' frente a Elezkano II L.R. Viernes, 11 mayo 2018, 01:07

logroño. Aimar Olaizola y Danel Elezkano acudieron ayer a Pamplona para separar el material que utilizarán mañana en la primera semifinal del Manomanista. Hoy repetirán imagen Ezkurdia y Altuna III, pero en Bilbao, donde pelearán el domingo por una plaza en la final.

Olaizola II, mucho más experto en este tipo de compromisos, separó unos cueros de 106,7 y 105,8 gramos, mientras que Elezkano II se quedó con unas esféricas de 105,1 y 106,7 gramos.

«Lo de favoritos no vale para nada. Todos sabemos lo que jugamos todos; él y yo, por supuesto, también», comentaba el laureado delantero navarro que, aunque no lo asuma, parte como favorito en este compromiso. «Danel está con confianza y con juego. Yo estoy bien y este tipo de partidos importantes no me pillan de sorpresa, estoy acostumbrado a ello», añadió.

A diferencia de otros encuentros, no hubo problemas con el material que puso en juego Martín Alústiza. Una buena señal, aunque habrá que ver su comportamiento en el partido, que en mano a mano es determinante.