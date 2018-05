Olaizola II y Altuna III se intercambian el papel de favorito en la elección de material de la final E.M. LOGROÑO. Sábado, 26 mayo 2018, 11:03

Gran expectación ayer en el frontón Bizkaia de Bilbao donde los finalistas del Manomanista se dieron cita para separar el material del partido del domingo. Armonía entre el veterano Olaizola II (38 años) y el joven Altuna III (22). Nadie se salió del guión. Los dos protagonistas de la final repartieron elogios para su contrario y de la misma manera pusieron la etiqueta de favorito en el bando contrario. «Él está de favorito en las apuestas y mucha gente piensa que me va a ganar, por eso igual vengo más tranquilo», reconocía ayer el veterano Aimar Olaizola.

Fue un mensaje de ida y vuelta. Cuando le tocó el turno a Altuna II, la etiqueta de favorito voló hasta Goizueta: «Ya sabemos cómo es Aimar después de tanto años y dirá que yo soy el favorito. Yo no le doy importancia a eso. Los que llevamos algunos años en profesionales sabemos lo importante que es la experiencia, por eso y por muchas más razones es él el favorito».

Olaizola II lanzó un mensaje de agradecimiento a los aficionados a la pelota: «Siempre me he sentido muy querido, pero en este campeonato ha sido especial. Yo creo que será por la edad (risas)... Me hace ilusión jugar una final del mano a mano con 38 años y dando todavía guerra a pelotaris tan jóvenes».

En cuanto al material, el delantero navarro alabó las diez pelotas que les dieron a elegir y el trabajo de los intendentes de ambas empresas además de Martín Alústiza. Aimar separó dos pelotas de 106.5 y 104.4 gramos de peso.

«De las cuatro pelotas, quizás una de Aimar es más viva, pero con algo más salida y de bote normal. La verdad es que me ha costado elegir porque el lote presentado me ha gustado mucho. Para mí el lote de hoy me ha gustado más que el presentado en la semifinal contra Ezkurdia. En aquella ocasión todas las pelotas eran muy diferentes y hoy, en cambio, me han gustado todas, ni muy vivas ni muy sosas, material para jugar», comentó Altuna, que optó por dos cueros de 106.5 y 106 1 gramos.