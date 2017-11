«Nunca nadie me ha regalado nada» Álvaro Untoria. :: / D.V. Álvaro Untoria Zaguero de Asegarce: «Debo seguir trabajando día a día y jugar de la mejor forma para demostrar que se han equivocado por no meterme en el Parejas» VÍCTOR SOTO Logroño Jueves, 30 noviembre 2017, 10:56

Campeón en el 2015 con Oinatz Bengoetxea en un Torneo del Parejas en el que entró como suplente, por la baja de Aretxabaleta. Semifinalista en el 2016 también con el delantero de Leiza. Semifinalista en el 2017 con Olaizola. Álvaro Untoria luce un buen currículo en el campeonato más largo y que exige mayor regularidad en el campo profesional, pero no ha sido suficiente para colarse entre los elegidos por Asegarce.

Albisu, Larunbe, Imaz y Ladis Galarza son los titulares. A algunos, como a Ladis Galarza, le ha valido más el buen verano que el currículo. Untoria, sin embargo, no ha vivido sus mejores meses. Tras superar una lesión de espalda, le costó coger confianza y volver a mostrar ese juego rocoso y batallador con el que se abrió un hueco entre las estrellas. Ahora, le toca esperar y cubrir primeros y terceros partidos en busca de una nueva oportunidad. Y sin perder la esperanza ni, mucho menos, las ganas de trabajar, aunque, como él reconoce, en ocasiones «cueste mucho».

- ¿Cómo se encuentra? ¿Ha encajado ya la noticia de que no participará en el Parejas como titular?

- He pasado unos días muy fastidiado, pero no queda otra que seguir trabajando y luchando por conseguir los objetivos. Nunca nadie me ha regalado nada, siempre he tenido piedras en el camino. Pero he aprendido a no darme por vencido. Además, estos días he recibido muchos apoyos de la gente que me rodea y por ellos hay que seguir luchando.

- ¿Ha hablado con la empresa Asegarce?

- He hablado con gente de la empresa, pero no para pedir ningún tipo de explicaciones. Ellos han elegido lo que les ha parecido lo mejor y lo asumo.

- Parece que el irregular verano le ha pesado. Pero, ¿ha sido falta de juego por su parte, de continuidad o de partidos buenos?

- Sí, he tenido un verano un poco intermitente. Después de pasar una lesión, he vivido un poco de todo: partidos buenos, otros regulares y otros malos. Creo que, como se supone que tengo que estar arriba, se me ha notado más en algunos encuentros. Pero también creo que he demostrado nivel en el Master Codere, en San Mateo o en la final del Torneo de Soria. Y está claro que cuando sales de una lesión, buenas combinaciones siempre te ayudan.

- ¿Espera entrar como sustituto en este Campeonato de Parejas?

- No hay que esperar nada, sólo seguir trabajando día a día y jugar de la mejor forma posible para demostrar que se han equivocado por no meterme en el torneo. Tengo que estar preparado porque son cuatro meses de campeonato y pueden suceder muchas cosas. Pero también hay otros pelotaris que pueden estar ahí y hacer suplencias. Lo que no me vale de nada es no estar al cien por ciento si en algún momento me llaman.

- ¿Cuesta más ahora acudir a los entrenamientos?

- Al principio, sí costaba mucho más. Un día estaba con unas enormes ganas de jugar y de sacar a todos de la cancha a pelotazos; al otro, no me apetecía nada. Pero tengo que buscar lo positivo y seguir trabajando mucho para demostrar lo que puedo dar.