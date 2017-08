PELOTA Merino II quiere reinar en verano Merino II bromea con Altuna durante una elección de material :: d.u. Altuna y el riojano, que no gana un torneo desde San Mateo 2015, buscan el título de La Blanca ante Urrutikoetxea y Albisu V. S. LOGROÑO. Martes, 8 agosto 2017, 00:13

Los veranos no le estaban sentando bien a David Merino. En los últimos años, el de Villar de Torre no ha podido rendir al nivel deseado en época estival, lo que le ha provocado estar fuera de los carteles de las ferias más importantes del verano en los frontones. Esta noche en Vitoria (22.00 horas, ETB1) tiene la oportunidad de resarcirse y volver a levantar un título veraniego, algo que no logra desde San Mateo del 2015. Ése fue el último año en que disfrutó del verano, logrando el campeonato de Logroño y llegando a las finales de San Sebastián y Lequeitio, además de entrar en el Torneo Bizkaia. «El año pasado no hice un buen verano, tuve problemas en las manos y este mes de julio tampoco lo ha sido», explica. «Es cierto que parece que los veranos no se me han dado bien últimamente», añade. Su objetivo es que hoy cambien las tornas.

Junto a Jokin Altuna, con el que se exhibió en la semifinal de La Blanca disputada el domingo, tiene ahora el reto de superar a Urrutikoetxea y Albisu. «Urruti, adelante, te mata y Albisu, domina con facilidad. Así que mi trabajo será evitarlo y que Altuna siga a su nivel», vaticina. Si lo logra, recuperará el cetro vitoriano, que levantó en el 2014 junto a Ezkurdia, su última participación en Vitoria. Si lo consigue, además de multiplicar su confianza, también se incrementarán los carteles.

CARTELERA Hoy, Estella (18 00 horas). PARTIDO Agirre - Aretxabaleta/Darío - Tolosa Bengoetxea VI - Beroiz/Irribarria - Zabaleta Hoy, Vitoria (22 00 horas, ETB1). PARTIDO Ugalde - Irusta/Peña II - Salaverri Final del Torneo de La Blanca Urrutikoetxea - Albisu/Altuna III - Merino II Jaka - Jaunarena/Arteaga II - Imaz

Festival en Cihuri

Por otra parte, ayer se disputó un festival organizado por Garfe en Cihuri, con triunfo de Xala y Zabala (22-12) sobre Titín y Galarza, que acabó con una mano maltrecha después de un inicio igualado y un partido muy disputado. En el choque anterior, el pradejonero Garatea doblegó (22-15) a Mendinueta.