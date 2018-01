Merino II, multado por díscolo David Merino, Merino II. :: fernando díaz Las críticas del riojano al material que sacó Olaizola II le cuestan 601 euros ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Lunes, 22 enero 2018, 23:44

Ayer se hizo pública la sanción que la Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) ha sancionado al zaguero riojano David Merino, Merino II, con un multa de 601 euros por la comisión de una infracción grave prevista en su reglamento disciplinario. Los hechos sancionados guardan relación con las declaraciones realizadas por el pelotari después del partido celebrado el pasado día 29 de diciembre de 2017, en Tolosa, dentro del Campeonato Parejas.

La polémica llegó tras el encuentro que disputaron Irribarria-Merino II contra Olaizola II-Imaz y que terminó con victoria de la pareja de Asegarce (22-20). El guipuzcoano y el riojano vencían 13-19. En ese momento Olaizola sacó una pelota que se le atragantó a los azules. Se terminó el encuentro para Irribarria-Merino II que fueron incapaces de contestar el juego de Olaizola con ese cuero. Victoria para el de Goizueta e Imaz.

Al final del partido, en los vestuarios del frontón Beotibar, caliente aún por la derrota encajada, David Merino estalló en unas declaraciones que recogió el Diario Vasco: «Esto no es ni pelota ni nada. La que ha puesto en juego Aimar era una mierda, para jugar en cuarta o quinta categoría. Este resultado es un robo». Merino II cargó también contra los intendentes y el seleccionador de material, Martin Alustiza. «Con ese tipo de material es imposible quitar al delantero contrario. Si la pelota consiste ahora sólo en sacar y rematar, pues no hay nada que hacer».

«La que ha puesto en juego Aimar era una mierda, para jugar en cuarta o quinta categoría», dijo Merino

Fue tal la polémica, que al día siguiente Inaxio Errandonea, director comercial de Aspe, insistió en la misma idea, aunque con palabras menos gruesas: «Esta pelota no tendría que tener cabida en un campeonato de Primera. Una cosa es que se marquen los topes por arriba, que me parece bien, pero también por debajo. Estaba en el frontón y comentamos que cuando Aimar sacó esa pelota del cestaño no había nada que hacer. Fue algo llamativo».

Merino prefiere callar

Diario LA RIOJA se puso en contacto ayer con el pelotari de Villar de Torre, que prefirió no realizar declaraciones sobre la sanción recibida. Aunque el castigo se hizo público ayer mismo, el zaguero riojano ya conocía la sanción desde la semana pasada.

«No voy a hacer declaraciones. Ahora estoy centrado en el próximo partido, que es muy importante para nosotros, y en hacerlo lo mejor posible», resumió David Merino después de entrenarse en el gimnasio por la mañana.

No es habitual este tipo de sanciones económicas. O por lo menos, hasta el momento no se hacían públicas. Por ese motivo sorprendió ayer la noticia de la sanción a Merino II.

En la actualidad, Irribarria y Merino II son quintos en la clasificación del parejas de Primera, con tres victorias, a dos triunfos de la cuarta plaza que marca el pase a las semifinales al término de la segunda vuelta.

La dupla de Aspe se enfrenta esta jornada a la pareja formada por Urrutikoetxea y Untoria, que regresa al Parejas.