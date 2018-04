PELOTA Con media hora le sobra a Olaizola II Tras doblegar a un zaguero gracias a su amplitud de recursos, a Olaizola le espera Rezusta en cuartos Albisu sólo pudo plantar cara al de Goizueta al inicio del choque V. S. LOGROÑO. Sábado, 28 abril 2018, 23:55

El Manomanista no es lugar para zagueros. A toda cancha, los especialistas en poner masa a los partidos se sienten desconcertados. Casi siempre lucen un arreón de pundonor, buscando los cortes, el ataque y la valentía. Pero su propuesta suele chocar pronto con la realidad. Cuando ven que su gancho no hace daño, que no llegan a cubrir el ancho o a una dejada en el rincón o cuando siente la inexorable llamada del rebote, acaban dando un paso atrás. Y, en ese punto, es cuando el rival, si es delantero, huele la sangre y se lanza a degüello a por su víctima, ya para entonces sumido en un mar de dudas.

Jon Ander Albisu cumplió con el tópico. Saltó a la cancha con convencimiento, dispuesto a dar guerra, cruzando una bonita pelota, sacando con brío, ejecutando una carambola o una dejada. El guipuzcoano veía en el marcador un 2-5 a su favor cuando mandó una pelota a las tablas.

Ahí comenzaron sus dudas y las certezas de Aimar Olaizola, al que el partido de octavos de final del mano a mano no resultó sino un mero trámite. Apenas media hora estuvo sobre la cancha del Labrit. Del 2-5 se pasó al 13-5 con una facilidad pasmosa. El de Goizueta lució todos sus recursos: sartenazos, dejadas, saques... y Albisu, ahogado por sus limitaciones, falló más de la cuenta. Eso sí, logró un meritorio sexto tanto con una dejada (13-6). Pero todo lo demás lo iba a hacer Olaizola: nueve tantos y un fallo, el 16-7, por una pelota que no levantó desde la pared izquierda.

Casi sin sudar, el navarro se metía en cuartos, donde le espera otro zaguero, Rezusta, que seguro que tomó ayer buena nota de lo que se puede hacer (o no) para hacer frente a un animal de la especialidad.

En el primer partido, Víctor no pudo ganar junto a Imaz ante Unai Laso y Larunbe (16-22) con presencia irregular del riojano.

Titín gana en Calahorra

Mientras, en Calahorra, Titín volvió a demostrar su carácter incombustible al ganar junto a Bergera (22-12) a Xala y Azanza, en un frontón lleno y volcado en la lucha contra el cáncer. En el primer partido, los riojanos Garatea y Sainz ganaron (22-11) a Mendinueta y Lobato.