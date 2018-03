El material marca la eliminatoria del Labrit Beñat Rezusta prepara su golpe. :: Félix Morquecho Olaizola e Imaz se miden a Elezkano y Rezusta en un duelo de semifinales con polémico material M.G. LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 00:02

Como semifinal que es, el material cobra mayor importancia, aunque los pelotaris no hablan públicamente. Si lo hacen, les sancionan económicamente si las palabras no son del agrado de los regentes. Eso le pasó a David Merino no hace mucho tiempo. Beñat Rezusta no quedó contento con el cestaño del Labrit, pero saltará a la cancha en busca de su segundo punto. Pelotas más bajas, aseguran. Aimar Olaizola estará también en la cancha. La segunda jornada de semifinales arranca hoy en el Labrit (17.00) con los ganadores de la primera ronda en escena. Quien sume el segundo punto habrá dado un gran paso hacia la final, aunque no definitivo.

«Elegimos pelotas para nosotros, no para ellos. Si no les gustan, mejor», decía Aimar Olaizola al término de la elección del pasado miércoles. A Rezusta no le gustaron, pero eludió críticas. Es evidente que las pelotas vivas no sólo favorecen al zaguero de Vergara, sino que lastran al delantero navarro porque puede entrar mucho menos en juego y el partido pasaría a ser, sobre todo, un ataque continuo a Ander Imaz, mucho más irregular que su adversario de puesto.

«Es la pareja más fuerte del torneo. Beñat suele dominar y Danel, acabar el tanto», apunta Olaizola. Más presión para sus rivales, menos curtidos en partidos importantes, aunque Rezusta responde a ese perfil de deportista que no muestra públicamente si sufre o disfruta. Pega a la pelota y gana partidos, porque sólo ha perdido dos de sus últimos 23 encuentros en el Campeonato de Parejas. O dicho de otra forma, ha ganado 21.

Elezkano y Rezusta ganaron por dos veces en la fase regular, pero este partido es muy diferente

Entre esos triunfos se encuentran los dos sumados ante esta pareja, en el último partido de la primera vuelta y en el último de la fase regular. En el primero, Elezkano y Rezusta vencieron por la mínima; en el segundo, por dos tantos, aunque aquel día Imaz cedió su puesto a Zabala. Ni Danel ni Beñat variarán su juego. Intentarán que Imaz esté siempre por detrás del siete, aunque la salida del material será determinante. Olaizola intentará quitar pelota a su compañero y complicar las entradas limpias de Rezusta, amén de cargar el juego a la derecha de Danel Elezkano, si bien las respuestas de los zurdos cuando pisan el ancho son una incógnita. Además, Elezkano se defiende muy bien en esos terrenos y, además, sabe atacar con su zurda a los ángulos. Y cuando la pelota llega ahí, el tanto crece en incertidumbre.