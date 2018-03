PELOTA El material no despista a Olaizola II Olaizola II intenta alcanzar la pelota en contracancha durante las pasadas fiestas de San Mateo. :: díaz uriel Ezkurdia y Zabaleta deben vencer por más de cuatro tantos o esperar que caigan Elezkano-RezustaLas críticas sobre las pelotas no distraen a la pareja de Asegarce que si gana o hace 19 tantos se mete en la final E. MADORRÁN Domingo, 25 marzo 2018, 15:48

logroño. Fue polémica la elección de material del pasado miércoles. Olaizola II-Imaz, contentos. Ezkurdia-Zabaleta, muy disgustados. «A mí lo que me jode es que algunos tengan su pelota y otros no. Pero es lo que hay... Hemos estado a punto de no elegir y que eligiera Martín (Alústiza), pero al final hemos elegido tres», llegó a decir Ezkurdia. Pero este tipo de cosas no despistan a la pareja de Asegarce. Olaizola II tiene muchas muescas en el revólver y este tipo de cosas le resbalan. Se maneja como pez en el agua.

El delantero de Goizueta tiene la oportunidad de meterse en una nueva final. La última que jugó no se terminó. Fue la de la edición del 2016, cuando se lesionó Juan Martínez de Irujo.

Las cuentas están hechas. Olaizola II e Imaz se clasifican para la final si ganan el partido o si llegan a sumar 19. Más complicado lo tienen sus rivales, Ezkurdia-Zabaleta. Los de Aspe entrarán en la final si superan a Olaizola e Imaz por más de cuatro tantos o si ganan y caen Elezkano y Rezusta (que tienen que llegar a 5).

Ezkurdia y Zabaleta tienen muy clara la táctica para el partido de esta tarde: evitar a Olaizola y castigar hasta la extenuación a Imaz. El delantero de Arbizu tiene potencia y Zabaleta demostró la semana pasada encontrarse en un buen momento de juego: pegada y dirección a partes iguales.

Los de Asegarce están prevenidos. No les pilla de nuevas. Es algo que les está pasando durante todo el campeonato. «Confío mucho en el compañero, está jugando muy bien. Además los partidos no se ganan sólo atrás. Es una pareja muy dura, que carga mucho el juego atrás, pero si no terminas es complicado ganar. Yo intentaré ayudar a Ander (Imaz) y quitarle pelotas difíciles, como estoy haciendo en todo el campeonato», reconocía Olaizola II después de la elección de material.

En el partido que abre el festival, que será retransmitido por la ETB1, está programado el delantero de Ezcaray Víctor Esteban, que jugará acompañado por Ibai Zabala. Enfrente tendrán a Arteaga II y Larunbe.

Segunda jornada del GRAVNI

En el campo aficionado, la expedición de La Rioja tiene este sábado una cita con el GRAVNI, en su segunda jornada. Los riojanos se han desplazado hasta Hendaya para enfrentarse a los franceses. Por otro lado, el club Barberito I tiene hoy en el frontón de Pedrajas de San Esteban la final de la primera categoría. En semifinales, los riojanos se enfrentan al Oberena Promesas.

Por último, el Adarraga acoge hoy (16.00 horas) un partido del Nacional de clubes, en honor Mano: Logroño Titín III contra Oberena. Antes, un partido del Lacturale: Metola/Alútiz contra Kevin/Jonathan.