Los líderes pinchan en la semifinal Altuna golpea la pelota con su derecha durante el encuentro de ayer en el Labrit. :: javier sesma Bengoetxea-Rezusta no cumplen con su papel de favoritos y caen ante Altuna-Albisu E.M. LOGROÑO. Sábado, 30 septiembre 2017, 13:34

Sorpresa en la segunda semifinal del I Masters Codere Apuestas. La primera pareja del ranking, Bengoetxea VI-Rezusta, no pudieron cumplir con los pronósticos y cayeron ante unos muy solventes Altuna-Albisu (12-22). Con este resultado, esta tarde Urrutikoetxea y el najerino Untoria pelearán contra Altuna III y Albisu por los 6.000 euros de premio que hay en juego para la pareja ganadora. La consolación para los perdedores tampoco está mal: 4.000 euros.

12 BENGOETXEA VI REZUSTA 22 ALTUNA III ALBISU Duración 50 minutos y 45 segundos. Pelotazos 448. Saques Bengoetxea, 1; Altuna, 1. Faltas Bengoetxea, 0; Altuna, 0. Ganados Bengoetxea, 6, Rezusta, 1; Altuna, 10, Albisu, 1. Perdidos Bengoetxea, 3, Rezusta, 7; Altuna, 2, Albisu, 2. Marcador 1-0, 1-2, 2-3, 2-6, 5-6, 5-10, 6-10, 6-12, 9-12, 9-14, 10-14, 10-16, 11-16, 11-20, 12-20 y 12-22. Incidencias Segunda semifinal del Master Codere Apuestas. Media entrada en el Labrit de Pamplona

En el primer partido, el riojano Gorka se retiró a los vestuarios y ya no pudo terminar el encuentro. En aquel instante perdía junto a Beroiz 8-17 ante Jaka y Ladis Galarza. «Jaka ha metido un gancho, he ido a defenderlo y he metido la mano fatal», reconocía el delantero riojano. Gorka tenía muchos dolores en el dedo anular de la mano derecha. Anoche fue a un centro médico de Pamplona para que le realizaran una placa. «Creo que no me salva nadie de la rotura», reconocía con resignación.

CARTELERA Hoy, Pamplona 17.30 horas (ETB1) PARTIDO Artola-Tolosa/Víctor-Martija I Masters Codere Apuestas - Final Urrutikoetxea-Untoria Altuna III-Albisu Parejas Elordi-Lasa IV/Errandonea-Irusta Ayer, Pamplona. PARTIDO Gorka-Beroiz/Jaka-Ladis Galarza 8-17 I Masters Codere Apuestas - Semifinal Bengoetxea VI-Rezusta/Altuna III-Albisu 12-22

Torneo Gobierno de La Rioja

Este fin de semana se disputa la tercera jornada del II torneo Gobierno de La Rioja de pelota mano. Hoy, en Baños de Río Tobía (16.00 horas) se juegan los siguientes partidos: Esain-Egileor/Luzuriaga-Lacalle, García-Plaza/Busquet-Irrizubieta, Zubizarreta-Ezkuza/Loza-Gorrotxategi, Bobadilla-Aguirre/Otxoa-Garmendia y Aguirremaioa-Ruiz de Larramendi/Pérez-Barturen.

Mañana por la mañana, en el frontón de Calahorra (10.00 horas), otros cinco partidos más: Olza-Egurrola/Ruiz-Razkin, Canseco-Otaegi/Xabier-Uriarte, Mario-Arbaiza/Olaizola-García, Ariztegui-Mínguez/De la Fuente-Anitua y Alberdi-Ariztegi/Ruiz de Larramendi-Álvarez.