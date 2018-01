El liderato y la eliminación entran en juego en el Labrit

Los extremos se la juegan esta tarde en el frontón Labrit de Pamplona (17.00 horas, ETB1). Una pareja que opta al liderato, la formada por Elezkano y Rezusta, se mide a una combinación que ocupa el último puesto de la tabla y que, de encadenar otra derrota, podría decir adiós a las opciones de pase.

Bengoetxea y Larunbe saltarán al recinto pamplonés con todo el trabajo por hacer. A día de hoy, el listón de la clasificación a semifinales se sitúa en cinco triunfos. El de Leiza y el de Galdácano cuentan con sólo dos puntos. Perder hoy significaría que la barrera se pueda alejar hasta los seis y que, a falta de cinco jornadas, resulte casi imposible llegar a la meta.

Hoy, Pamplona (17 00 horas, ETB1) PARTIDO Campeonato Parejas Promoción. Agirre - Iturriaga/Bakaikoa - Urretabizkaia Campeonato Parejas. Bengoetxea VI - Larunbe/Elezkano II - Rezusta

Mientras, en el lado opuesto, Elezkano y Rezusta están disfrutando del torneo. El jueves cayeron Altuna y Martija y, si el de Zarátamo y el de Vergara vencen, conquistarán el liderato y se pondrán con siete puntos, garantizándose al menos una semana el liderato. El duelo en la zaga, donde Rezusta sigue mostrándose intratable, resultará clave. Además, el festival comenzará con el choque de Promoción entre Agirre e Iturriaga y Bakaikoa-Urretazbizkaia, sustituto de Etchegoin.

Lo que no habrá es duelo de los hermanos Esteban. Ladis Galarza no está en el mejor momento y su reaparición se pospone. Sin él, Asegarce no tiene pelotaris para un tercer partido, así que Víctor seguirá esperando 'demostrar', como dijo Asegarce, desde u casa. Un sinsentido.