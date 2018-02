Laso rompe la monotonía

Había poco en juego en el frontón de Hendaya y así resultó el estelar, partido que abría una nueva ronda, la decimotercera, de un maltratado torneo de Parejas, en la que la entrada y salida de pelotaris del mismo ha sido una constante que ha acabado por desvirtuarlo por completo. Partido rápido en el que Laso y Albisu se impusieron a Irribarria y Jaunarena por 22-9, si bien ninguna de las dos parejas estará en la próxima ronda del Campeonato.

Sin tiempo para ver algo, los azules ya habían abierto una primera brecha en el partido, con un rápido 0-5 a su favor. No había chispa en el cuerpo de Irribarria y Jaunarena, aunque el delantero quiso romper el ritmo con su primer tanto ganado, pero esa apertura en su marcador no paso de anecdótica. Laso quería reivindicarse y apostó por el remate hasta sumar diez tantos. Tarde, porque se queda fuera. Asegarce buscó en él el revulsivo a una pareja en la que comenzó formando Víctor, pero no lo ha encontrado. Del 1-5 se pasó al 1-8 y de éste al 4-8, pero el partido se rompió por completó cuando Laso y Albisu se fueron hasta el cartón 18 ante la falta de pelea rival. Jaunarena entregaba mucha pelota, dominado por Albisu, y Laso no desaprovechaba la oportunidad. Llegar a la victoria era cuestión de tiempo ante un adversario que no estaba por la labor aguantar más sobre la cancha.

En el partido que abría el festival, los riojanos Gorka y Miguel Merino se impusieron por 22-17 a Bakaikoa y Ladis Galarza.

La penúltima jornada cita esta tarde dos partidos muy interesantes, en los que está en juego la segunda y la tercera plaza. Así, en Pamplona, Olaizola e Imaz se miden a Altuna y Martija. Los primeros suman siete victorias, mientras que los segundos acumulan ocho. Los dos necesitan ganar. Unos para mantener esa segunda posición y los otros para aspirar a ella, pero también para no perder la tercera, pues casi a la misma hora que se juega en Pamplona, otros cuatro pelotaris saltarán a la cancha en Bilbao.

Allí (17.00), Ezkurdia y Rezusta se miden a Artola e Ibai Zabala, que nada tienen que decir en el torneo. Sin embargo, Ezkurdia y Rezusta aspiran a su octavo triunfo. Eso sí, es muy difícil que aun así salgan de esa cuarta plaza, porque la diferencia de tantos está en su contra, mientras que en las de las otras dos parejas es positiva, y con creces. Además, en Bilbao repite Miguel Merino, que acompañará en el tercer partido a Mendizabal. Ambos se miden a Jaka y Martínez.