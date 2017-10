«Antes jugaba contra el rival y contra mí mismo» Domingo, 15 octubre 2017, 23:40

Víctor Esteban estaba ayer radiante tras un encuentro que esperaba «muy trabajado» pero que pronto se le puso de cara. «Sabía que tenía que hacer las cosas muy bien y lo he hecho. No me lo esperaba, así que estoy muy contento», incidía.

La clave, para el ezcarayense, era una: «Antes, salía a jugar contra dos, contra el rival y contra mí mismo. Muchas veces, con mis fallos, metía al rival en el partido. Dejar en cuatro a alguien es fundamental porque quiere decir que he cometido pocos fallos», reflexionaba.

El futuro, ahora, es bonito y también complicado. «Me llegan tres partidos en los que tengo que preparar muy bien si quiero competir». «Será muy duro. Pero me hace especial ilusión jugar contra Aimar porque nunca he podido jugar contra él individualmente. Contra Oinatz disputé el Cuatro y Medio Navarro y me pasó por encima. Espero hacer las cosas bien y plantar cara», analizaba. «La liguilla no deja ningún margen porque perder ante Elezkano [primer partido] te deja contra Aimar y Bengoetxea, que son palabras mayores», concluía.