Intercambio de elogios en el Labrit entre Olaizola y Altuna E.M. Martes, 7 noviembre 2017, 23:34

logroño. Ayer se celebró en el frontón Labrit de Pamplona la elección de material correspondiente a la semifinal del torneo del Cuatro y Medio que se disputa el sábado en la capital navarra. Olaizola II y Altuna III se dieron cita con la esperanza de hacerse con un billeta para la gran final de Bilbao.

Se celebró el ritual de la selección de pelotas. A conciencia, cada pelotari bota y golpea todos los esféricos hasta encontrar dos de su gusto (o los dos menos malos, según a quién se le pregunte). Y tras el ritual, turno para las preguntas de los medios de comunicación.

Olaizola II (105,6 y 106,4 gramos) no dudo en definir a su rival como «uno de los más peligrosos en esta distancia». Altuna III (105,8 y 106,4 gramos) respondió a los elogios destacando la facilidad rematadora del heptacampeón de la distancia: «Los partidos que Aimar y yo hemos jugado no sirven como referencia, porque todos son diferentes. El saque-remate será decisivo. Con Aimar no puedes restar sólo a buena porque con su gancho te destroza».

Mañana será el turno para que Bengoetxea VI y Urrutikoetxea elijan material, en el Adarraga, a las 11.30 horas.

Hoy hay doble cita con el torneo mano a mano La Navarra. Esta mañana, 10.00 horas, en el frontón Adarraga se juegan cuatro partidos: Metola/Artola, Rico III/García, Huerta/Juan Carlos y Mediavilla/Matute III. Ya por la tarde, 17.00 horas, en el frontón de Nájera, otros cuatro: Kevin/Gutiérrez, Cordón/Bobadilla, Urbina/Álvaro García y Cárdenas/Martínez.