«No estoy igual que el año pasado» Iker Irribarria ataca a la pelota con su mano derecha. :: / LOBO ALTUNA Iker Irribarria Delantero de Aspe VÍCTOR SOTO Logroño Sábado, 11 noviembre 2017, 12:17

El nombre de Iker Irribarria vuelve a lucir en las carteleras. Su zurda no aguantó el tute de tantos partidos y tanta violencia de golpe. Tuvo que parar y no jugar el Cuatro y Medio, una modalidad en la que, además, le cuesta disfrutar. Él necesita todo el frontón y ahora tiene la oportunidad de brillar de nuevo en el Parejas. No sabe con quién, pero está dispuesto a compartir esfuerzos con cualquiera aunque su sueño es revalidar la chapela con Rezusta.

- ¿Le ha resultado difícil estar fuera del Cuatro y Medio?

- Sí. Es un torneo de los importantes que todos queremos jugar y en el que todos queremos llegar a la final. Este año no ha sido posible. Venía justo tras el verano y me fastidié completamente la mano. Ha habido que parar porque si no, era imposible.

«Si Víctor sigue trabajando así, pronto le llegará una chapela. Se ha quedado a las puertas» IRRIBARRÍA

- ¿Le ha sorprendido Víctor, que ha estado a dos tantos de las semifinales?

- Me ha sorprendido porque ganar a Aimar [Olaizola] en el Cuatro y Medio es complicado. Creo que tiene potencial para seguir mejorando como hasta ahora. Ha hecho un gran torneo pero si sigue trabajando así, le llegará alguna chapela. Le ha faltado muy poco, se ha quedado a las puertas, y dentro de poco tendrá sus oportunidad.

- ¿El verano ha resultado duro?

- Sí, pero mejor que el del 2016. He jugado algún partido menos y, ha estado bien, pero es cierto que me gustaría ganar más

- ¿Vuelve a ser el mejor Irribarria, el arrasador?

- Las manos están recuperadas, aunque con algo de miedo y falta de confianza. Pero estoy entrenando bien, disfrutando, que es lo importante, e intentaremos mostrar en los partidos lo que hacemos en las sesiones diarias.

- Llega el Parejas en dos semanas, ¿cómo se ve y qué espera, a pesar de no saber con quién va a jugar?

- Será un campeonato difícil y más llegar a la final. Físicamente entreno a tope y en el frontón estoy haciendo sesiones muy duras. Para el Parejas llegaré bien y eso conviene, porque los puntos valen igual ahora que al final de la liguilla.

- Competición larga y exigente, que deja a mucha gente en el camino. Usted no suspendió ningún partido el año pasado y acabó ganando el título.

- El año pasado salió todo perfecto. Este será más complicado. Hace dos campeonatos, con Miguel Merino, suspendimos algún partido. Pero lo importante es tener continuidad y clasificarse lo antes posible.

- ¿Cree que va a poder optar a revalidar el título con Rezusta?

- Lo veo complicado, pero ¿por qué no? Algún año han repetido los campeones y me gustaría jugar con él porque entrenamos casi todos los días juntos y nos llevamos muy bien.

- Tal vez les va a pesar la superioridad que mostraron.

- Todo fue perfecto, pero cuando las cosas no salen bien, es más complicado. No siempre estamos igual y yo creo que no estoy igual que el año pasado y Beñat, tampoco. Pero tampoco pensábamos entonces que íbamos a jugar tanto porque una cosa es cuando te ponen y otra, el torneo.

- Si no es con Rezusta, ¿tiene algún socio favorito para el Parejas?

- Con cualquiera jugaré a gusto, todos somos amigos y nos llevamos bien. He dicho Beñat porque creo que es el número 1 de Aspe pero, toque quien toque, lo intentaré hacer lo mejor posible e intentaremos ganar.

-Con Merino II, ¿cómo se vería?

- El año pasado no ganamos muchos partidos juntos, pero este verano sí. Hemos cuajado buenos encuentros y a ver si cogemos confianza los dos y si nos ponen, a gusto.