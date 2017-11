«Los homenajes los suelen hacer a profesionales buenos» Domingo, 26 noviembre 2017, 10:00

En su última entrevista a Diario LA RIOJA, con Eloy Madorrán, Jesús Ruiz Bastida mostraba un poco de pudor por el homenaje que unió a todo Villamediana y que dio su nombre al frontón de la localidad. «Me hace mucha ilusión, no tengo palabras. Es un honor para mí», explicaba. «Me sorprende porque normalmente los homenajes los suelen hacer a los profesionales buenos. Me hace el doble de ilusión que a un frontón le pongan el nombre de un aficionado de su pueblo», aseguraba. Y resumía: «Quiero que no se muera la pelota. Si no me echo encima igual desaparece porque el fútbol se lo lleva todo».