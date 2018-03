Hambre de campeones Zabaleta y Ezkurdia se felicitan tras su victoria de ayer, que les mete en la final del Parejas. :: borja agudo/e.c. Los colorados apenas pudieron hacer frente al potencial atacante del delantero de Arbizu y a la solvencia de Zabaleta Ezkurdia y Zabaleta se meten en la final del Parejas tras barrer a Olaizola e Imaz V. S. LOGROÑO. Domingo, 1 abril 2018, 00:04

Ezkurdia y Zabaleta se han convertido, por derecho propio, en los primeros finalistas del Campeonato de Parejas. Ayer, en Bilbao, en un encuentro complicadísimo y ante unos rivales que habían ganado sus dos encuentros de la liguilla de semifinales, brillaron con luz propia hasta convertir a Olaizola e Imaz en meras sombras, fantasmas atrapados por el juego trepidante de la pareja navarra.

7 OLAIZOLA II IMAZ 0 EZKURDIA ZABALETA Duración 59 minutos. Pelotazos 557. Saques Olaizola, 0; Ezkurdia, 2. Faltas Olaizola, 0 Ezkurdia,0. Ganados Olaizola, 3; Imaz, 1; Ezkurdia, 9; Zabaleta, 2. Perdidos Olaizola, 5; Imaz, 4; Ezkurdia, 1; Zabaleta, 2. Marcador 0-4, 2-4, 2-8, 3-8, 3-14, 6-14, 6-15, 7-15 y 7-22. Botilleros Berasaluze, con los colorados; Etxaniz, con los azules. Incidencias Tres cuartos de entrada en el frontón Bizkaia.

La batalla del frontón Bizkaia había comenzado en la elección de material. Los ayer ganadores protestaron airadamente contra el material de Olaizola e Imaz. Pero ayer apenas hubo oportunidad de ver el comportamiento de estos cueros, debido a la claridad del dominio azul.

Ezkurdia y Zabaleta tienen hambre de triunfos. Para el delantero de Arbizu era la primera oportunidad de llegar a una final de Primera. Y eso se notó desde el principio. Dos tantos (el 3-10 y el 7-17) fueron el reflejo de esa ambición, ese ansia por ganar. En ambos, Ezkurdia se tiró a la contracancha para devolver sendos ganchos de Olaizola. Viendo que Zabaleta cubría el rincón, se lanzó a correr hacia atrás y, desde más allá del cuadro ocho, devolvió los mangazos. En el primero, el delantero acabó con un voleón. En el segundo, Zabaleta dibujó un dos paredes precioso que hubiese firmado cualquier delantero de categoría. Las caras de Olaizola y de Imaz eran de incredulidad.

Impotencia total y desolación. Porque los ayer colorados no necesitaban ni tan siquiera ganar para llegar a la final. Con hacer 19 tantos lo tenían en su mano, pero quedarse en el cartón siete no entraba en sus planes ni en los de muchos apostantes, que se tuvieron que cubrir rápidamente viendo el devenir del partido.

Fue un vendaval desde el inicio. 0-4. Ezkurdia dominaba y Zabaleta llevaba su primer gran pelotazo a rebote, mientras Olaizola e Imaz se repartían errores. Se rehicieron (2-4) pero no era suficiente. Otra tacada azul (2-8), que pudo ser mayor si a Ezkurdia no se le hubiese caído el remate. Olaizola fue al cestaño y escogió una pelota con más tiro por abajo. Ezkurdia sabía lo que se le podía venir encima y, en ese tanto, no se enredó ni dejó oportunidades al de Goizueta. Todo el trabajo iba para Imaz hasta que, con todo a favor, sumó su noveno tanto por pared.

Ezkurdia y Zabaleta flotaban por el frontón. El 3-10 para enmarcar por la garra defensiva; un saque para el 3-11, un error de Imaz y un par de ganchos errados de Olaizola (ayer marró tres)... Y 3-14.

El espectáculo de los navarros no había hecho sino comenzar. Una tímida reacción puso el 6-14, pero Ezkurdia respondió con un ganchazo. Olaizola no quiso ser menos y se agachó para firmar otro tremendo remate de aire para sumar su séptimo y último tanto de la tarde. Ni la sangre en la rodilla de Zabaleta, ni los intentos colorados frenaron a los ayer ganadores. Incluso Olaizola tuvo mala suerte, después de una alcanzada de Ezkurdia. Por el suelo, tiró la carambola y la pelota le golpeó en la pierna (7-20). Dos fallos y a esperar. Aspe tiene la oportunidad de meter hoy a dos parejas finalistas y dejar fuera a Olaizola e Imaz, los únicos contendientes de Asegarce. Un pastel económico y de prestigio difícil de obviar. Aunque nunca se sabe.