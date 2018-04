«Lo estaba haciendo todo bien hasta que he llegado al 21» Lunes, 23 abril 2018, 00:44

Víctor Esteban no encontraba consuelo tras su despedida del Manomanista. «Lo estaba haciendo todo bien hasta que he llegado al 21. Entonces, toda la basura que tenía en la cabeza me ha vuelto y me ha paralizado», explicaba. «Estaba dándole velocidad a la pelota, que sabía que era la forma de poder ganarle, pero en el 21 me han vuelto cosas a la cabeza que no me han dejado ganar. Es muy complicado», indicaba entre lágrimas.

Mientras, el ganador, Julen Retegi, dedicaba palabras de elogio al riojano: «Es un sacador y ha acertado. Le ha dado como un tiro y no me ha dejado llevar el ritmo». «No sé si me pasado alguna vez ganar un partido así», resumía.