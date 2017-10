«Me hubiera gustado hacer un partido más brillante» El delantero de Ezcaray resalta el juego de los dos zagueros y confiesa que tienen que pelear porque haya ese ambiente «durante todo el año» Víctor Esteban Campeón de la feria de San Mateo ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Domingo, 1 octubre 2017, 23:37

Víctor llegaba a la sala de prensa con un sueño cumplido: ganar la feria de San Mateo.

- Vaya final. Ha sido intensa aunque el peso lo han llevado los zagueros. Tanto Ezkurdia como usted han tenido que dedicarse más a defender que a rematar.

- Sabíamos que para ganar teníamos que jugar mucho. Los dos zagueros han hecho un partido tremendo, le han dado muchísima a la pelota. Los dos delanteros no hemos hecho un partido brillante, ha sido más de trabajo.

LAS FRASES Joseba Ezkurdia Delantero subcampeón «En este partido los mejores han sido los zagueros. Hemos perdido y no hay que darle vueltas» Jon Ander Albisu Zaguero subcampeón «No hemos sido peores que ellos pero hemos regalado más y por ahí se ha ido el partido»

- A la segunda va la vencida. Ya tiene un triunfo en la feria de San Mateo.

- La otra vez tuve la suerte de poder jugar una final, pero me llegó muy de sopetón, no estuve a la altura. He trabajado mucho desde entonces, muchas horas de frontón, de físico y de otros aspectos del juego. Y creo que poco a poco ya van dando sus frutos.

- ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los próximos pasos de Víctor Esteban?

- Tengo que seguir así. Mi ilusión es seguir jugando partidos de esta clase y voy a hacer todo lo posible por conseguirlo.

- ¿Cómo ha vivido la final de San Mateo desde dentro? ¿Se ha quedado con ganas de firmar un partido más redondo?

- Me hubiese gustado hacer un partido más brillante, pero era día de trabajar. Las veces que he entrado no terminaba de acertar. Beñat me ha ayudado muchísimo. Sabíamos que si las cosas no salían se trataba de trabajar y trabajar hasta que llegase la oportunidad.

- ¿Es el triunfo más importante de su carrera?

- Creo que es un triunfo importante porque ganar la feria de San Mateo me da moral, ilusión y más ganas de seguir trabajando. No me puedo relajar ahora.

- Ahora llega el Cuatro y Medio. ¿Cómo afronta un torneo en el que usted siempre deposita esperanzas?

- Sí, llega el Cuatro y Medio. Y, sinceramente, tengo muchas ilusiones puestas. Sé que va a ser complicado. Tengo poco tiempo para entrenar, me tengo que poner mañana mismo manos a la obra.

- ¿Qué significa ganar la feria de San Mateo para un pelotari de Ezcaray? ¿Ha soñado muchas veces con este momento?

- Me hace mucha ilusión. Desde niño he bajado al frontón a ver la feria de San Mateo, me quedaba a todos los partidos. Para mí ha sido una feria que he vivido mucho. Para todo riojano es muy importante.

- La afición riojana ha respondido durante todos los días de feria. ¿Qué valoración hace de la respuesta del público?

- El frontón, el ambiente... Hay que pelear por esto. Porque siempre haya este ambiente en el Adarraga. Los pelotaris tenemos que seguir peleando para que la afición siga viniendo. Hay que intentar que, a parte de en San Mateo, bajen durante el resto del año y para eso tenemos que trabajar nosotros, los pelotaris.