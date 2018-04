A la gran final sin especulaciones Rezusta y Elezkano II celebran su clasificación para la final del Campeonato de Parejas. :: jesús andrade/e.c. Altuna III-Martija jugaron limpio y fueron a por el partido, aunque su victoria metía en la final a Olaizola-Imaz, pareja de la empresa rival Asegarce Elezkano II-Rezusta sufren hasta la extenuación para ganar por la mínima ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Lunes, 2 abril 2018, 00:12

El Campeonato de Parejas de Primera ya conoce a sus finalistas. Elezkano II y Rezusta se sumaron ayer a Ezkurdia y Zabaleta, que el sábado ya lograron su billete para la gran cita de Bilbao.

22 ELEZKANO II REZUSTA 0 ALTUNA III MARTIJA Duración 68 minutos y 25 segundos. Pelotazos 551. Saques Elezkano II, 2; Altuna III, 1. Faltas Elezkano II, 0; Altuna III, 0. Ganados Elezkano II, 8, Rezusta, 0; Altuna III, 9, Martija, 1. Perdidos Elezkano II, 4, Rezusta, 7; Altuna III, 8, Martija, 6. Marcador 1-0, 1-2, 4-2, 4-6, 6-6, 6-7, 8-7, 8-12, 11-12, 11-14, 15-14, 15-16, 18-16, 18-21 y 22-21. Incidencias Partido celebrado en el frontón Ogueta de Vitoria. Media entrada.

Había mucha expectación en Vitoria por comprobar cómo salía el partido entre las dos parejas de Aspe, teniendo en cuenta que Altuna III y Martija ya no tenían ninguna opción y si ganaban, clasificaban a la única pareja de Asegarce en las semifinales.

Se despejaron todas las dudas. Lejos de las suspicacias que apuntaban al triunfo de colorados para jugar una final con dos parejas de Aspe, Altuna III y Martija lo intentaron de verdad, no hubo trucos. Se pusieron 18-21 por delante y obligaron a Elezkano II y Rezusta a levantar varias pelotas imposibles para sumar un agónico 22-21 que hizo justicia a lo visto durante todo el campeonato. Y es que la pareja colorada reinó en la liguilla y ejerció un dominio incontestable (12 victorias en 14 partidos).

En los primeros tantos, mientras los pelotaris rompían a sudar, el marcador permanecía igualado. Cogió ventaja la pareja azul, que se fue al primer descanso con cuatro tantos de renta (8-12). Entró entonces el partido en los minutos calientes. Tacadas para ambos lados mientras se certificaban dos realidades. La primera, Rezusta no se encuentra fino. Siete tantos erró ayer por seis de su rival. La segunda, Elezkano II está firmando un gran campeonato.

Hubo empates a 15 y 18 tantos. Para entonces, el público del Ogueta ya vivía el partido de pie. Era imposible sentarse.

Llegó el Ogueta al punto de ebullición tras un gran pelotazo de Martija que Rezusta no devolvió (18-19). Altuna paró al rincón, Elezkano llevó a buena, Altuna de nuevo al ancho para que Rezusta se luzca y Altuna finiquita al rincón (18-20). Tanto de quilates para la pareja azul. Parecía imposible, pero la temperatura subió aún más con un fallo de Elezkano en un tanto muy peloteado (18-21).

Contra lo que muchos daban por hecho, Olaizola II-Imaz estaban a un punto de meterse en la final.

Elezkano II se jugó una parada al rincón a la que no acudió ni Altuna III ni Martija (19-21). El siguiente tanto duró una vida. Los cuatro pelotaris acabaron sin aire en los pulmones. Elezkano levantó un gancho de Altuna casi imposible cuando ya se cantaba el triunfo de azules y luego fue Rezusta el que llevó a buena otra pelota ganadora del de Amézqueta.

Las dos parejas se fueron a la silla. Mientras recuperaban el aliento el público continuaba aplaudiendo. No era para menos. El espectáculo era inmejorable. Nada de resultados pactados. Las dos parejas querían ganar, de verdad.

Se notaba la tensión, especialmente en Elezkano II y Rezusta que partían como favoritos. Sacó el delantero de Zarátamo largo, y no esperó mucho para jugársela. Aprovechó una pelota corta de Martija para darle velocidad por pared. Altuna III la vio a tiempo, pero sólo pudo llegar. No la devolvió. Tormenta de sentimientos encontrados en Elezkano que no pudo reprimir las lágrimas, felicitación de los contrarios y abrazo de sincera emoción con su compañero Rezusta.

Miguel gana a David

En el primer partido de la tarde, Miguel Merino e Irribarria vencieron a Retegi BI y Merino II (18-22). Estuvo mejor el hermano mayor que sumó dos tantos y falló otros dos. Sin embargo, el pequeño de los de Villar de Torre, que volvía a las canchas, hizo un tanto y falló seis. Merino acabó el choque llegando al rincón y abriendo de zurda al ancho, al estilo de los mejores puntilleros.