FERIA DE SAN MATEO La gota malaya de Bengoetxea y Merino Untoria, tras el último tanto, castigado por el partido. :: fernando díaz El navarro y el de Villar de Torre siguen vivos en la feria tras hacer sufrir a un orgulloso Untoria y un Altuna inerme VÍCTOR SOTO* VSOTO@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 26 septiembre 2017, 23:43

La gota malaya juega con la impaciencia. Golpea, resbala y mina por dentro. Golpea y resbala. Una y otra vez. Hasta que el mundo se convierte en esa única y molesta circunstancia que acaba por destruirte. Ayer, a Untoria le tocó sufrir esa refinada y cruel tortura. Bengoetxea y Merino II se empeñaron en hacerle sufrir, dejando a Altuna fuera de juego y centrando el castigo en el najerino. Y el riojalteño se bregó como un jabato. Maniatado pero orgulloso, devolvió todo hasta que un pelotazo se le fue a la contracancha. Era el 20-9 y a Untoria ya le pesaba el titánico esfuerzo.

Los colorados eran superiores. Sabían que necesitaban no sólo ganar sino lograr un tanteador amplio y lo lograron (22-14), aunque soñaron con arrollar a sus oponentes en un inicio demoledor que desarmó a Altuna, inerme, y desgastó a Untoria.

Duración 65 minutos. Pelotazos 630. Saques Bengoetxea, 2; Altuna, 0. Faltas Bengoetxea, 0; Altuna, 0. Ganados Bengoetxea, 10; Merino II, 1; Altuna, 8; Untoria, 3. Perdidos Bengoetxea, 2; Merino II, 1; Altuna, 7; Untoria, 2. Marcador 1-0, 1-1, 9-1, 9-2, 10-2, 10-5, 11-5, 11-7, 13-7, 13-9, 20-9, 20-12, 21-12, 21-14 y 22-14. Grupo A Bengoetxea-Merino/Altuna-Untoria 22-14 Bengoetxea-Merino/Víctor-Rezusta 17-22 PAREJA J G P PF PC DIF Bengoetxea-MerinoII 2 1 1 39 36 +3 Víctor-Rezusta 1 1 0 22 17 +5 Altuna-Untoria 1 0 1 14 22 -8 Grupo B Ezkurdia-Albisu/Irribarria-Urrutikoetxea 12-22 PAREJA J G P PF PC DIF Ezkurdia-Albisu 1 1 0 22 12 +10 Olaizola-Zabaleta 0 0 0 0 0 0 Irribarria-Urrutikoetxea 1 0 1 12 22 -10

Los colorados lograron romper el partido en un tanto durísimo y largo, de 99 pelotazos, que acabó con una dejada de Bengoetxea (7-1). El de Leiza y David Merino castigaban a Untoria, que aguantaba y aguantaba, pero sin la compañía de un Altuna desenchufado por las circunstancias, sólo podía vender cara su piel. La distancia creció hasta el 9-1, con una apertura al ancho y un saque del delantero navarro.

LOS GANADORES Oinatz Bengoetxea Delantero «Sabíamos que teníamos que jugar serio y evitar a Jokin porque si no, te la lía en cualquier momento» David Merino Zaguero «El objetivo está cumplido. No dependemos de nosotros, pero tenemos una mínima opción» LOS PERDEDORES Jokin Altuna Delantero «El único que ha jugado por debajo del nivel he sido yo. Me voy triste. Quería ayudar a Álvaro» Álvaro Untoria Zaguero «Mañana tenemos que salir a jugar como sabemos y quitar este mal sabor de boca»

El Adarraga comenzaba a rumiar su inquietud. No le gustan al público partidos desiguales, sin emoción, y los aficionados exigían a Altuna una respuesta. El de Amézqueta respondió abrochando su primer tanto, el 9-2. Llegó con velocidad a una dejada y terminó por pared. Fue el comienzo de una tímida reacción, en la que se produjo la primera tacada azul para ponerse 10-5 con dos errores en el remate del delantero de Leiza y un larguísimo pelotazo del najerino. Por fin aparecía esa pugna necesaria. La tortura seguía con un Merino brioso de golpe, pero Altuna se encontraba y hacía rugir al Adarraga con una saque-remate (11-7), un precioso gancho (13-8) y un violentísimo machetazo en el ancho (13-9).

Pero Bengoetxea no iba a permitir que el partido se le fuese. Al campeón le sobran armas para desarbolar a cualquiera. Tomó las riendas del choque y encontró espacio y oro en sus remates. El acercamiento fue un espejismo. El padecimiento seguía para el najerino, al que nada se le puede reprochar, mientras que el navarro sumaba de gancho, de volea...

El 20-9 en el, ahora sí, electrónico, dejaba poco margen para los sueños. Aunque el Adarraga entonó el 'sí se puede' cuando Altuna aparcó sus indecisiones, sus dejadas demasiado altas y su falta de sitio, para subirse a hombros de Untoria y llegar al 21-14, con un tantazo percutiendo a Bengoetxea, en labores defensivas, y cerrando con una dejadita.

No podían permitir los colorados que Altuna y Untoria llegasen a 17 y la suerte estuvo de su parte. En un último tanto peleado, Altuna se equivocó y no llegó a golpear una pelota en el tres que puso el fin a un partido con dos zagueros notables, pero en el que las diferencias las puso Oinatz Bengoetxea. No se llega a campeón por casualidad.

En el primer complemento, Elordi y Miguel Merino sumaron un trabajadísimo triunfo ante Bakaikoa y Urretabizkaia. A pesar de comandar el partido, los azules lograron ponerse por delante (15-17). Tocaba remar mucho y el de Villar de Torre sacó toda su casta y aguantó lo indecible para acabar ganando (18-17).