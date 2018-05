PELOTA Gorka quiere soñar con el Manomanista Gorka Esteban busca la pelota con su zurda. :: fernando díaz El ezcarayense afronta hoy en Orduña (18.00 horas, ETB1) un difícil duelo de semifinales de Promoción ante Bakaikoa V. S. Sábado, 5 mayo 2018, 00:51

logroño. No ha sido un año fácil para Gorka Esteban. Pero todas las tormentas pasan y escampa. El ezcarayense busca que sea hoy en Orduña (18.00 horas, ETB1) cuando los males empiecen a disiparse. Ganar esta tarde supondría que el riojano se metiese en la final del Manomanista de Promoción, el único título que le falta en Segunda. Sería un refuerzo moral, un golpe encima de la mesa y una apuesta de futuro. Porque cuando se lucha por los títulos, todo cambia.

Pero para que el cuento de la lechera tenga más capítulos, el de Ezcaray necesita una victoria esta tarde. Bakaikoa, que el año pasado fue subcampeón tras eliminar en idéntica situación a Gorka, siempre resulta un rival complicado. «Es muy pelotari. Saber ver tus puntos fuertes para evitarlos y hace todo bien. Sabe estar en el frontón y da pelotazos con sentido», analiza Gorka sobre su rival. Pero tanto o más que la calidad de su joven adversario, el pelaire también está muy atento a su cuerpo, especialmente a su mano, y a su mente. El callo, abierto tres veces para tratar de curarlo, le ha obligado a dos meses de separación del frontón, que ha paliado con un intenso trabajo físico. La cabeza, buscar la tranquilidad, ha sido su otra máxima. Después de superar a Erostarbe no se mostró contento, pero ha dado pasos adelante. «En ese partido no hice nada bien, pero supe competir y no regalé. Después de más entrenamientos, esa incomodidad ha desaparecido», incide.

CARTELERA Ayer, Irurzun. PARTIDO RESULTADO Elordi-Martínez/P Etxeberria-Lasa IV 17-22 Retegi BI-Zabaleta/Irribarria-Martija 22-19 Hoy, Orduña (18 00 horas, ETB1) PARTIDO Víctor - Larunbe/Arteaga II - Aretxabaleta Campeonato Manomanista Promoción Semifinales Gorka/Bakaikoa

Después de ganar los títulos de Parejas de Promoción en el 2013 y el 2016 (además de ser subcampeón en 2011 y 2014) y después de ganar el Cuatro y Medio del 2015, a Gorka le falta el mano a mano. Hace dos años, llegó a la final pero la perdió ante Mendizábal. Ahora, quiere repetir lucha por la chapela y, después, soñar con calzársela. El título se empieza a jugar hoy.

El festival empezará con la presencia del menor de los Esteban, Víctor, que jugará con Larunbe frente a Arteaga II y Aretxabaleta, que vuelve a los frontones tras cuatro meses de baja por lesión.