Gorka Esteban abre Margubete Gorka fija su mirada en la pelota antes de sacar. :: fernando díaz El ezcarayense inicia esta tarde el festival, con la pelea por el bronce en el Manomanista M.G. Viernes, 11 mayo 2018, 01:07

logroño. El frontón Margubete abre esta tarde sus puertas (20.00 horas) con motivos de las fiestas del Santo, que arrancaron ayer y se extenderán durante todo el fin de semana. Cita interesante con dos partidos, incluida la lucha por la tercera plaza del Manomanista de Promoción.

Gorka y Urretabizkaia II inician el festival con esa pelea por el bronce. Partido que no gusta jugar a nadie, porque supone que has perdido en semifinales, pero que las empresas han programado. El pelotari de Ezcaray tiene mucha más experiencia que el guipuzcoano en estos compromisos en los que hay algo más en juego que la victoria, pero no se ha mostrado contento con su trayectoria en el Manomanista. Se le vio muy autocrítico tras eliminar a Erostarbe en cuartos de final y cayó en semifinales con Bakaikoa, pelotari que ya se cruzó en su camino el pasado año. Aun así, el palmarés de Gorka en Segunda brilla con mayor intensidad que la de su oponente. Urretabizkaia arrancó el torneo en octavos de final. Eliminó a Peña II, primero, y Etxeberria, después, cediendo diez tantos únicamente. Cayó en semifinales frente a Erasun por 22-16.

El festival de Santo Domingo se completa con un interesante partido de parejas en el que Urrutikoetxea y Albisu se miden a Irribarria y Zabaleta. Dos delanteros con golpe y capacidad para acabar el tanto acompañados por dos zagueros con poderosas manos.