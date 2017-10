El futuro de Víctor también se juega en Pamplona Olaizola golpea la pelota ante Elezkano en un partido anterior. :: ignacio pérez/e.c. Un triunfo de Elezkano sobre Olaizola en el Labrit clasificaría al riojano para las semifinales del Cuatro y Medio V. S. LOGROÑO. Sábado, 28 octubre 2017, 01:03

Víctor Esteban se juega el pase a las semifinales del Cuatro y Medio a dos barajas. La más importante y la que él quiere aprovechar pasa por un triunfo mañana en el frontón Adarraga ante Bengoetxea. Eso o, al menos, llegar a 20 tantos. La segunda se reparte esta tarde en el Labrit pamplonés (17.00 horas, ETB1). El partido entre Olaizola y Elezkano puede resultar vital para los intereses del ezcarayense. Si hoy el vizcaíno es capaz de superar al de Goizueta, Víctor tendrá ya el billete para la ronda que reunirá a los cuatro mejores del acotado. Si el navarro hace menos de 20 tantos, dirá adiós. En el caso de que llegue al cartón 20 ó 21, deberá esperar el triunfo de Víctor y entonces el damnificado sería Bengoetxea.

Elezkano, que aún no ha ganado ningún partido pero que se quedó a un solo tanto de doblegar al de Leiza, apura sus últimas opciones. Tiene que derrotar a Olaizola y, a ser posible, por un marcador abultado. Mientras, el heptacampeón de la 'jaula' necesita ganar para no tirar de calculadora. El navarro, a sus 37 años, lucha contra los calendarios para mantener su hegemonía en una distancia a la que siempre se ha adaptado. Deberá jugar a su mejor nivel y superar los problemas que una fascitis plantar le están causando. Después de meses arrastrando dolencias, en su último encuentro acabó muy mermado.

CARTELERA Ayer, Valmaseda. PARTIDO RESULTADO Jaka - Rezusta/Irribarria - Merino II 22-14 Campeonato del Cuatro y Medio Cuartos. Urrutikoetxea/Artola 22-13 Hoy, Pamplona (17 00 horas, ETB1) PARTIDO Arretxe II - Tainta/Bakaikoa - Erasun Campeonato del Cuatro y Medio Cuartos. Olaizola II/Elezkano II Arteaga II - Beroiz/Laso - Ibai Zabala

Asegura sentirse recuperado, pero la velocidad del juego y los desplazamientos pueden agravar el daño. Otro reto para un pelotari acostumbrado a sufrir pero también a ganar.

El saque del de Goizueta y su variedad de repertorio tienen que ser la clave para hacer frente a la entrega total de un Elezkano que empezó sorprendiendo a Retegi Bi y firmando dos buenos partidos ante Víctor y Bengoetxea, aunque en el primero se quedó en el cartón 18 y en el segundo, en el 21. Necesita dar una paso adelante en un recinto pamplonés que animará a Olaizola. Desde el 2013, el de Goizueta no se ha subido a lo más alto de un podio que estrenó en el 2002 y no quiere dejar pasar más oportunidades. «Me gustan este tipo de partidos. Me lo tomo como una eliminatoria y para mí es un partido difícil», explicaba Olaizola en la previa.

El festival se completará con dos partidos de parejas. En el primero, Arretxe y Tainta se medirán a Bakaikoa y Erasun mientras que el cierre lo pondrán Arteaga y Beroiz contra Laso e Ibai Zabala.