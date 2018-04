Final abierta, final de novedades Los nervios de los debutantes Ezkurdia y Elezkano y la firmeza de Zabaleta y Rezusta marcarán la lucha por el Parejas VÍCTOR SOTO Domingo, 8 abril 2018, 00:19

logroño. El Campeonato de Parejas del 2018 conocerá hoy, después de más cuatro meses de competición, a sus ganadores. Ha sido un torneo igualado en la liguilla y en la ronda de semifinales, abierto hasta el último momento y con un desenlace sorprendente. En la final de esta tarde en el frontón Bizkaia (17.00 horas, ETB1) no estarán ninguno de los delanteros 'estrella'. Ni Olaizola, Bengoetxea, Urrutikoetxea, Irribarria o Altuna.

Serán dos puntilleros novatos en estas lides sobre los que recaiga el peso del partido y de la responsabilidad. Joseba Ezkurdia llega en un buen momento, aunque Danel Elezkano demostró semifinales que también está enchufado. El primero, que vestirá de colorado, es el que acumula una mayor experiencia, pero en la pelea por la chapela da igual la edad o los partidos jugados. Elezkano ya demostró en el último partido que no se corta en los momentos de tensión, logrando remontar un encuentro que parecía perdido ante Altuna y Martija.

Pero las finales no se ganan sólo con remates, arabescos o alcanzadas. Será más fácil dominar la tensión si atrás hay un currela poniendo cemento. Y no es discutible que los dos zagueros finalistas son los que más han demostrado en este torneo. Zabaleta se ha mostrado incontrolable en la ronda de semifinales, después de una liguilla más irregular. Ha cubierto cancha, ha golpeado y ha cerrado tantos con brillo (casi cuatro de media en cada uno de los tres últimos partidos). Mientras, Rezusta va de más o menos. Si en las trece primeras jornadas se mostró intratable (en la decimocuarta suspendió cuando a estaba clasificado), en las 'semis' no se ha encontrado cómodo. Muchos errores no forzados (seis de media en esos tres partidos) y una sensación de agotamiento y vulnerabilidad le han lastrado. Pero el zurdo de Vergara llega a su tercera final del Parejas consecutiva y eso son palabras mayores. Por regularidad es el mejor zaguero del cuadro profesional, lo que no impide ver que su muralla defensiva también tiene fisuras... si alguien sabe encontrarlas.

La igualdad parece la tónica dominante en la final. Incluso el dinero saldrá casi emparejado, con un ligero favoritismo para los colorados (se cantarán cienes a ochentas de salida), pero Ezkurdia, el elegido por la cátedra, no se fía. Y, en la elección de material, argumentó con los datos de un Parejas en el que los colorados no han sabido ganar a Elezkano y Rezusta. Tres duelos y tres victorias para azules: 6-22 (jornada 5), 21-22 (jornada 8) y 18-22 (primer partido de semifinales).

«La gente dice que somos favoritos pero no lo veo así porque no hemos conseguido ganarles. Pero nos vemos bien, estamos mejor como pareja y eso nos da confianza para competir. El cartel de favoritos tienen ellos», resumía el delantero de Arbizu. Elezkano, por su parte, rechazaba un cartel que puede pesar mucho: «Para nada somos favoritos. Cada partido es distinto y más una final. Quizás en la liguilla hemos sido más regulares, pero en semifinales han llegado en mejor momento».

Radiografía del torneo

Aunque el pasado sirve de poco para la lucha por las chapelas, los datos permiten entrever los puntos fuertes de cada combinación. Y en la radiografía de los protagonistas de la final, Danel Elezkano sale mejor parado que Joseba Ezkurdia.

Así, el vizcaíno ha cerrado 9,7 tantos de media por partido, llegando a ganar 13 tantos en tres partidos. En cuanto a errores, sólo regala 2,7 tantos por choque. Al navarro Ezkurdia, mientras, le cuesta más abrochar cartones (7,7 por encuentro) y pierde más (3,8), aunque es más efectivo que su rival con el saque.

En la zaga, mientras, Rezusta es más seguro (3,1 pelotas marradas por choque frente a las 4,7 de Zabaleta), pero el de Echarren sube más tantos a su marcador (2,7). En semifinales, curiosamente, el de Vergara ha empeorado sus registros.

Y los colorados necesitan de más pelotazos para llevarse los partidos (21,5 más, llegando a los 519 pelotazos por noche), lo que les obliga a estar más tiempo en la cancha. Pero con casi dos semanas de descanso, el físico hoy no será determinante. Muchos factores pueden desequilibrar la final y llevar la chapela a Vizcaya o a Navarra, pero será la templanza y el acierto lo que determine los ganadores de un torneo intenso e impredecible.