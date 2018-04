CAMPEONATO DE PAREJAS Fiabilidad muy contrastada Beñat Rezusta y Danel Elezkano se felicitan después de lograr la clasificación para la final. :: jesús andrade Después de firmar un campeonato sobresaliente, la pareja llegará a la cita del fin de semana con la vitola de favorita Elezkano II y Rezusta se entrenaron ayer en el frontón Bizkaia, donde el domingo jugarán la final del Parejas ELOY MADORRÁN Lunes, 9 abril 2018, 23:54

logroño. La semana previa a una gran final siempre especial para los pelotaris. Últimos entrenamientos, aluvión de entrevistas en los medios de comunicación... Y todo esto intentando mantener la tranquilidad sin perder de vista el objetivo de lograr la chapela.

Ayer, Danel Elezkano y Beñat Rezusta atendieron a la prensa después de entrenarse en el escenario del partido del domingo, el frontón Bizkaia.

Elezkano II ha sido la revelación del Parejas. Ha sido el delantero más regular del torneo, no ha fallado en los momentos claves y se ha ganado por méritos propios el derecho a jugar la final. «Por encima de todo es un día especial. Voy a poder jugar una gran final, con mi gente aquí y lo que me gustaría es disfrutar y luego que pase lo que tenga que pasar», reconocía el delantero de Zarátamo.

«Hemos hecho un grandísimo campeonato. Primero hicimos una muy buena liguilla. Luego, en las semifinales quizá no disfruté mucho en el último partido pero nos metimos en la gran final. Esto ya es un premio. Es un partido para disfrutar». Con estas palabras resumía el pelotari vizcaíno su trayectoria hasta la gran final del domingo.

Elezkano II no pierde mucho el tiempo en preparar tácticas. «Preparas una cosa y luego el partido sale totalmente distinto», reconoce. «Lo dije al principio del campeonato, para mí, en cuanto a potencia, es la pareja más fuerte que hay. Los dos le pegan muchísimo a la pelota y juegas prácticamente dominado todos los tantos», concluye.

Un aviso a navegantes de Danel: «Defendiendo no vamos a ganar un duelo y cuando tengamos nuestras opciones tendremos que ir sin miedo a atacar».

Un 'veterano' en las finales

El caso de Beñat Rezusta es distinto al de su compañero. El zaguero de Vergara jugará el domingo su tercera final consecutiva del Parejas. Perdió en el 2016 por lesión de su compañero Irujo y ganó el año pasado, junto a Irribarria. A sus 25 años el zurdo ya es todo un 'veterano' en disputar grandes finales.

«Habiendo jugado antes ya sabes de qué va el tema, pero son partidos especiales para todos», argumenta Rezusta. «Toca hacer cosas distintas -explica- que no estamos tan acostumbrados, más entrevistas y cosas de estas. Pero por lo demás intentamos hacer buenos entrenamientos, preparar el partido con mimo aunque no sea fácil».

A pesar de la gran liguilla de cuartos de final, Rezusta recuerda que no ha sido nada fácil clasificarse. Muchos aficionados daban por descontado que Elezkano II-Rezusta estarían en la final, pero ha sido muy costoso llegar: «Ya se vio que fácil no fue. En el último partidos estuvimos más fuera que dentro y al final, no sé ni cómo, conseguimos la victoria».

Beñat Rezusta ha sido el zaguero más fiable del torneo, junto a Zabaleta, aunque en los últimos partidos erró más de lo habitual. Para el zaguero de Vergara, el último partido de semifinales, ante Altuna III y Martija cuando levantaron un 18-21 en contra, supuso un entrenamiento más para la final: «En los últimos tantos estuvimos casi eliminados, más que por el tanteo por cómo fueron los tantos».