El de Ezcaray desea un triunfo de Bengoetxea esta tarde Sábado, 28 octubre 2017, 00:16

Víctor acudió pletórico a la sala de prensa. Acababa de lograr uno de sus sueños. «Estoy muy contento. Sabía que iba a ser muy complicado ganar y así ha sido».

El riojano sorprendió reconociendo que prefiere que hoy gane Bengoetxea VI: «Sé que si gana Elezkano II me clasificó, pero no sé qué me da que me la voy a jugar el último día contra Oinatz. Además tengo buena amistad con él y me apetece mucho eses partido».

En cuanto a la jugada polémica del partido, Víctor fue muy expresivo: «Lo primero que se me ha pasado por la cabeza ha sido 'tranquilo Víctor'. En temporadas anteriores, ese tanto me hubiera sacado del partido. El problema es que la he visto muy clara y por eso me he enfadado».

Sobre la dureza del partido, Víctor reconoció que tenía en mente mover a Olaizola para cansarle. Además, desveló que el descanso televisivo del tanto 18 le sentó mal y no pudo entrar bien en el partido de nuevo.