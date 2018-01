El eterno duelo Merino II-Untoria David Merino y Álvaro Untoria, en un partido del 2005 y en una elección de material de este Campeonato de Parejas. :: J. Rodríguez/d.v. Irribarria y Merino II necesitan ganar para seguir vivos (17.00 horas, ETB1) mientras que Urrutikoetxea formará por primera vez con Untoria El de Villar de Torre y el de Nájera reeditan hoy en el Parejas un enfrentamiento repetido desde benjamines V. S. Domingo, 21 enero 2018, 00:50

logroño. A David Merino no le cuesta ni un segundo recordar uno de sus primeros partidos contra Álvaro Untoria. «Fueron unas semifinales de categoría benjamín en Cenicero. Yo hacía pareja con Gorka y Untoria, con Jorge Larrea», explica. No dice el resultado, pero el najerino no tiene dudas. «Nos ganaban siempre. Jugaban muchísimo a la pelota. En categorías inferiores, David marcaba la diferencia, me tenía amargado», incide Untoria con una sonrisa.

Desde entonces, en alevines, infantiles, juveniles y hasta profesionales los dos zagueros riojalteños se han visto cientos de veces en el frontón. «Habremos jugado un millón de partidos como rivales. Por eso saldremos a la cancha con toda la naturalidad pero también con toda la tensión», indica el pelotari de Asegarce.

Hoy, en Legutiano (17.00 horas, ETB1), reeditarán un duelo que, además de por la amistad y el reto personal, puede suponer mucho en el Campeonato de Parejas. Iker Irribarria y David Merino no pueden perder si desean mantener sus opciones. Mikel Urrikoetxea quiere afianzarse en la zona noble y Álvaro Untoria, que jugará por primera vez en el torneo con el vizcaíno (al que ya han acompañado los lesionados Ladis Galarza y Aretxabaleta, además de Ibai Zabala), aspira a ser el zaguero elegido por Asegarce en lo que resta de torneo. «Quiero jugar bien y dejar buenas sensaciones. Lo que pase después, ya se verá. Pero lo importante es el punto porque puede permitir a Urrutikoetxea abrir un hueco importante y hasta contar con un pequeño margen de error», explica el najerino.

No está siendo un Parejas sencillo para ninguno de los dos. Merino II entró como titular, pero los resultados no le han acompañado demasiado. Además, sus declaraciones sobre el material le han costado una multa, un apercibimiento público y un mal rato.

Mientras, Untoria no fue de los elegidos. Ladis Galarza y, en la primera suplencia, Aretxabaleta, le pasaron por delante. Hasta Ibai Zabala pareció hacerse un hueco, pero Asegarce ha apostado por el riojano y hoy tiene la tercera oportunidad de lucirse. Ganó un partido junto a Olaizola (precisamente ante Irribarria y Merino II) y cayó por la mínima ante Elezkano y Rezusta. «He dado la cara en los dos partidos, pero quiero dar todo lo que tengo, que se plasme la mejoría que yo percibo en los entrenamientos», incide.

Por su parte, Merino II busca mejorar un poco, lo suficiente para llegar de nuevo a 22, como la semana pasada. «Hemos sido competitivos, pero no hemos sabido cerrar partidos que teníamos controlados», analiza. Además, muestra un enorme respeto por el najerino: «Todos sabemos lo duro que es jugar contra Untoria. En la primera vuelta, ya perdí contra él».

Y Untoria, después de acompañar a Olaizola, tratará de disfrutar con Urrutikoetxea. «Con él llegué a la final del Masters y es un grandísimo compañero. Ayuda mucho, remata... Es una gozada jugar con Mikel», resume. Sumar un triunfo sería dejar a Urrutikoetxea con seis y grandes opciones de clasificarse para semifinales. Y quitarse la espina de un parejas muy poco propicio para él, al menos hasta ahora.