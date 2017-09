Elezkano y Rezusta, en la final de Lequeitio tras ganar a Altuna y Merino II

Altuna y Merino II tendrán que esperar a San Mateo para lograr otro título estival. Dispusieron ayer de la oportunidad de aspirar a entrar en la final de los 'sanantolines' de Lequeitio pero se marcharon de la villa marinera con mal cuerpo y peores sensaciones. Eso sí, con todo en contra ante unos acertados Elezkano II y Rezusta, pudieron maquillar el marcador después de ser vapuleados en un inicio demoledor en el que se vieron con un 15-3 en contra.

Urrutikoetxea y Larunbe serán los rivales de Elezkano II y Rezusta en la lucha por la chapela que se dirimirá mañana a partir de las 17.00 horas y con televisión en directo.

CARTELERA Ayer, Belorado. PARTIDO Peña II/Bakaikoa 22-13 Arretxe II-Aretxabaleta/Víctor-Urretabizkaia II 17-22 Ayer, Lequeitio PARTIDO Jaka - Martija/Laso - Ladis Galarza 22-14 Torneo de Sanantolines Lequeitio Semifinal. Elezkano II - Rezusta/Altuna- Merino II 22-14 Agirre - Iturriaga/Darío - Erostarbe 17-18 Ayer, Villamediana PARTIDO Olaizola II-Beroiz/Urrutikoetxea-Untoria 22-18

Desde el principio del partido de ayer, a David Merino se le vio falto de golpe. Erró en el primer tanto y dejó fácil el remate a Elezkano en el segundo. Del 3-0 para colorados con el que se empezó el choque, se pasó al 3-3. Pero fue un espejismo. Elezkano retomaba el saque tras manejar a sus rivales y acabar el tanto con un ajustado gancho (4-3). El remate fue la antesala de una tacada que se cerró once tantos después cuando el tanteador reflejaba ya un 15-3. Altuna y David Merino parecían superados. Al primero no le entraban los remates y el segundo no encontraba altura.

Una mínima reacción aportó alegría al frontón, que disfrutó de lo lindo con el de Villar de Torre arrodillado en el rincón dejando una apertura preciosa (15-8). Pero se rompió la racha con un intento de gancho del riojano que se fue a las tablas (16-8). Los colorados se lanzaron hasta el 21-10 aunque Altuna dejó cuatro detalles para maquillar el resultado (21-14) pero Rezusta, que lleva un verano de trajín, fue capaz de cerrar el partido llegando a una dejada al rincón y abriendo el cuero al ancho para celebrar el triunfo y aspirar a su tercer título estival.

Víctor, Belorado

Mientras, el delantero de Ezcaray Víctor Esteban sumó ayer una nueva victoria al imponerse en Belorado, junto a Urretabizkaia, a Arretxe II y Aretxabaleta (17-22).