Elezkano II se reivindica a base de triunfos Danel Elezkano golpea a la pelota con su mano izquierda. :: sonia tercero El pelotari ha eclipsado con su actuación en el Parejas a los dos puntilleros franquicia de Aspe, Altuna III e Irribarria El delantero vizcaíno, junto a Rezusta, lidera la clasificación ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Jueves, 25 enero 2018, 09:45

Después de nueve jornadas del Campeonato de Parejas de Primera la dupla formada por Elezkano II y Rezusta lidera la clasificación con siete victorias, sólo perdieron en la segunda y la tercera jornada. El resto de semanas han sido de sonrisa y cartón 22.

Danel Elezkano (Zarátamo, 1984) se ha convertido en la revelación del torneo. El pelotari vizcaíno ha eclipsado a Altuna III e Irribarria, los delanteros franquicia de su empresa, Aspe. «Ni mucho menos. Hay delanteros que son estrellas y nosotros estamos haciendo un buen campeonato pero nada más. Yo trato de hacer mi trabajo cada día lo mejor posible y ayudar a Rezusta a hacerlo bien», explica con mucha modestia el jugador.

Elezkano debutó en profesionales en el 2012. Desde entonces, su mayor logro ha sido llevarse el subcampeonato del Manomanista de Promoción en el 2013 (perdió en la final con Untoria 22-15). Ahora, más experimentado, intenta hacerse con una chapela que confirme crecimiento. Ya el año pasado llegó a las semifinales del Parejas junto a Zabaleta. Esta edición cuenta con otro seguro en la retaguardia: Beñat Rezusta. «Está claro que Beñat lleva tiempo demostrando que es uno de los mejores zagueros y jugar con él es una gozada», reconoce Danel.

Elezkano II está despuntando en este torneo en su faceta de puntillero. No es un jugador de gran pegada, lo que le obliga a afinar muy bien en cada remate: «Siempre he sido un jugador agresivo, que le ha gustado jugar adelante. Sé que no soy un pelotari de golpe y por eso mi juego es ir al remate. Es lo que estoy tratando de hacer».

El Campeonato de Parejas es un torneo exigente en lo físico, con mucho desgaste después de una liguilla de doble vuelta que se prolonga durante más de tres meses. Sin embargo, a Elezkano y a Rezusta les están respetando las lesiones. «Tal y como empezó el campeonato, cada vez me estoy encontrando mejor. Al principio tuve algún problemilla y no estaba disfrutando como me gustaría. Ahora, con el paso de las jornadas, he mejorado y estoy disfrutando», afirma el delantero vizcaíno.

Mañana viernes, Elezkano II y Rezusta se enfrentan a Altuna III y Martija en el frontón de Urdúliz. Primero contra segundo de la clasificación. «¡Qué te voy a decir de Altuna! Lleva mucho tiempo demostrando que hoy en día quizá sea el delantero más fuerte que hay. Están haciendo un campeonato terrible tanto Julen (Martija) como Jokin (Altuna) y es una pareja muy difícil de ganar. Incluso en los partidos que no han conseguido ganar han hecho muchísimos tantos», relata el delantero vizcaíno.