«Con mi edad, entrar en una final es importante» Martes, 29 mayo 2018, 09:49

Aimar Olaizola, tras la final, mostraba cierta pena, pero más por el partido que por el torneo. «Teniendo en cuenta la edad que tengo, entrar en una final es importante. No he hecho el mejor partido pero sí un buen campeonato», reflexionaba.

Para el de Goizueta, la clave estuvo en que no encontró pared izquierda, especialmente con el saque. Además, no descartaba que fuese su último Manomanista: «Si el año que viene me veo justo o no tengo opciones de llegar arriba, no voy a jugar. No voy a salir a la cancha a sufrir».