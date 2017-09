FERIA DE SAN MATEO Delanteros en tierra de nadie Irribarria trata de llegar a una apertura de Ezkurdia. :: fernando díaz Unos poderosos Ezkurdia y Albisu arrollan a Irribarria y Urrutikoetxea, que no encontraron su sitio VÍCTOR SOTO* VSOTO@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 26 septiembre 2017, 00:08

Una de las apuestas de la feria de San Mateo era unir a dos delanteros de golpe y arte en la misma pareja. Sonaba atractivo, divertido, arriesgado. Doble de remates, doble de actividad frenética. Pero Ezkurdia y Albisu se encargaron de borrar esas expectativas en una tarde espectacular para ambos. Inhabilitaron cuatro cuadros del Adarraga y llevaron el partido lejos del frontis, marcando una frontera en el 7, obligando a Urrutikoetxea a luchar en territorio hostil y a Irribarria a mirar todo desde una zona donde nada sucedía. En tierra de nadie.

Porque Albisu estuvo soberbio desde el principio. Tocó las losas más altas del frontis y no falló ni un pelotazo hasta el 11-4, cuando las diferencias ya eran notables. Y su compañero, Ezkurdia, se encontró con pelotas para rematar y afiló el colmillo. En muchas ocasiones se le ha tachado de timorato pero cada vez asume más riesgos y eso se nota en el resultado.

Duración 54 minutos. Pelotazos 518. Saques Ezkurdia, 2; Irribarria, 0. Faltas Ezkurdia, 0; Irribarria, 0. Ganados Ezkurdia, 11; Albisu, 4; Irribarria, 5; Urrutikoetxea, 0. Perdidos Ezkurdia, 4; Albisu, 3; Irribarria, 3; Urrutikoetxea, 1. Marcador 3-0, 3-2, 5-2, 5-3, 11-3, 11-4, 12-4, 12-5, 13-5, 13-6, 14-6, 14-8, 15-8, 15-12 y 22-12. Incidencias Más de tres cuartos de entrada en el Adarraga. Ayer, Adarraga. PARTIDO RESULTADO Elordi - Lasa IV/Peña II - Tainta 18-15 Torneo de Parejas Primer partido Grupo B. Ezkurdia-Albisu/Irribarria-Urrutikoetxea 22-12 Gorka - Imaz/Elezkano II - Salaverri 18-13 Hoy, Adarraga (19 15 horas). PARTIDO Elordi - Merino/Bakaikoa - Urretabizkaia Torneo de Parejas Segundo partido Grupo A. Bengoetxea VI - Merino II/Altuna III - Untoria Retegi Bi - Irusta/Artola - Aretxabaleta

Urrutikoetxea estaba obligado a capear el temporal, a intentar sostener el pulso con un Albisu inconmensurable. Cuando encuentra el verde, el zaguero es un número uno. Sujetaba el poder de su rival, pero poco más porque al de Atáun le salía todo. Y, mientras, Irribarria se encontraba sin aire porque Ezkurdia le obligaba a agachar el riñón o a pisar la contracancha, siempre fuera de cacho, siempre incómodo. Así se labró esa ventaja inicial, con algún tanto memorable como el 5-3, con el de Arama defendiendo con todo su poder.

LOS GANADORES Joseba Ezkurdia Delantero «Ahora jugamos contra una pareja difícil. Si no hacemos un muy buen partido, será difícil ganar» Jon Ander Albisu Zaguero «Si las manos respetan, sales a la cancha con confianza. Y me estoy encontrado bien» LOS PERDEDORES Iker Irribarria Delantero «Lo tenemos casi imposible. Hemos trabajado mucho pero nos han pasado por encima» Mikel Urrutikoetxea Zaguero/delantero «Con entrenamientos, como hice en el Parejas, hubiese estado mejor. Me ha costado»

Los colorados estaban trabajando un partido de sudor, en el que, en su tramo inicial, los únicos remates los ponía Ezkurdia. La diferencia llegó a los ocho tantos (12-4, 13-5 y 14-6). El público exigía a Irribarria un imposible: que rematase.

Y, con altas cotas de sufrimiento y valentía, pudo hacerlo durante un breve periodo. Los errores de los colorados pusieron el 15-9. Ahí se despertó el de Arama porque encontró pelota: una dejada preciosa y dos ganchos violentos para dar vida al partido (15-12). El Adarraga rugía con Irribarria porque quería fiesta, anhelada delanteros, pugna, ritmo.

Sin embargo, Ezkurdia y Albisu no perdieron el norte. Ezkurdia retomó el saque con una bonita apertura, Albisu se sumó con una dejada y la tacada no dejó de crecer hasta el 22-12. Urrutikoetxea falló su primera pelota en el 19-12, lo que demuestra que no flojeó. Pero resultaba imposible hacer más ante el vendaval de juego de los rivales. Otros dos remates de Ezkurdia y un enorme pelotazo de Albisu cerraron el partido. Sólo un milagro puede salvar a Irribarria y Urrutikoetxea mañana ante Olaizola y Zabaleta, mientras que Ezkurdia y Albisu han dado un paso de gigante. El de Arbizu quiere repetir título y el de Atáun, sacarse la espina de no haber ganado nunca en San Mateo.

En el encuentro que abrió el festival, Elordi y Lasa IV obtuvieron el triunfo en una dura pugna que se resolvió por la mayor seguridad del zaguero vencedor sobre Tainta, que no se encontró cómodo en muchos tramos del partido. Adelante, Peña II lo intentó pero tampoco estuvo fino (18-15). Para cerrar, el duelo de riojanos fue a parar a Gorka, que sigue mejorando sus prestaciones, y que junto a Imaz superó a Elezkano II y el fuenmayorense Salaverri.