David Merino repite final en Vitoria David Merino golpea la pelota en un partido anterior. :: / Mikel Askasibar Con Altuna, muy inspirado, rompen a Ezkurdia y Rezusta desde el primer tanto JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 8 agosto 2017, 11:27

David Merino volverá a pelear por el título de la feria de La Blanca de Vitoria después de ganar ayer, junto a un soberbio Jokin Altuna, a Joseba Ezkurdia y Beñat Rezusta por 11-22. Victoria sin paliativos amparada en un espectacular inicio de partido, la seriedad del riojano y el arte de Altuna definiendo tantos. Ambos saltarán mañana a la cancha del Ogueta (22.00) en busca de un triunfo que también perseguirán Mikel Urrutikoetxea y Jon Ander Albisu.

11 EZKURDIA REZUSTA 0 ALTUNA MERINO II Duración 53 Pelotazos 464 Saques Ezkurdia, 0; Altuna, 2 Faltas Ezkurdia, 0; Altuna, 0 Ganados Ezkurdia, 5; Rezusta, 2; Altuna, 13; Merino, 1 Perdidos Ezkurdia, 4; Rezusta, 2; Altuna, 2; Merino, 2 Marcador 1-0, 1-4, 2-4, 2-11, 4-11, 4-17, 8-17, 8-20, 11-21, 11-22, Incidencias Segunda semifinal de la feria de La Blanca de Vitoria. Frontón Ogueta

Altuna y Merino se comportaron como un dúo sin fisura alguna. El zaguero debía mantener a raya a Rezusta, que jugará su tercer partido consecutivo después de los disputados sábado y domingo. No sólo lo mantuvo, sino que le superó y el riojano no se sintió dominado salvo en algunos pasajes del duelo, cuando los coloraos elegían cuero. El delantero, Altuna, sabía que debía acabar el tanto ante un rival, Rezusta, que mira más hacia atrás. El pelotari de Amézqueta sacó de sitio a Ezkurdia y a Rezusta. Ganó el tanto al rincón, al ancho, de saque, al centro, de carambola y por desborde. Se sentía respaldado en la zaga y con pelota para gozar. Y ahí, Altuna no es de los que fallan. Parece sencillo abrir la pelota al ancho, desplazar al rival, y ganarle el tanto al rincón. Y viceversa. Pero no es sencillo, sino complejo, porque requiere precisión. Y el guipuzcoano la tiene. Máxime si está inspirado, como ayer.

Como sucedió el sábado, el partido se rompió desde el inicio. 2-8. «Sabíamos que ellos empiezan con mucha fuerza el encuentro y queríamos contrarrestarlo. Hemos sido inteligentes sobre la cancha y hemos adquirido una ventaja desde el inicio», comentaba David Merino al término del partido. A ese marcador se llegó con aciertos azules y errores coloraos. Incluso al 2-11 después de tres dejadas consecutivas de Altuna, en todas las anchuras del frontón. De dulce.

Dos acciones de Ezkurdía rompieron la dictadura de sus rivales, pero el cambio de pelota duró muy poco y un error del delantero abrió una nueva tacada que colocó el partido en 4-17. Un gancho y cuatro dejadas ganadores. Casi nada. El duelo estaba vencido. Los azules avanzaban inalterables y los coloraos no sabían cómo frenarles. Ezkurdia buscaba más a Merino, pero este respondía; al que le costaba seguir el ritmo era a Rezusta, que adolecía de su sello personal: el pelotazo. No había desborde. Merino estaba cómodo. Aun así, Rezusta levantó un gancho imposible y ganó el tanto para ascender al quinto cartón. Dos acciones vencedoras de Ezkurdia y dos errores del riojano, los únicos, quisieron trazar la reacción sin éxito. El error del navarro dio paso a otros cuatro remates de Altuna, que cerró el partido después de que sus rivales maquillasen ligeramente sus números. 11-22.

Altuna y Merino jugarán mañana la final. La primera del verano para el riojano. Será contra Urrutikoetxea y Albisu, que curiosamente perdieron la final del 2014 frente a David Merino, con Ezkurdia en la delantera, porque a Altuna se quedó en semifinales en aquella ocasión. Y todo ello, después de que el zaguero de Villar de Torre haya entrado a última hora en esta feria, ya que su puesto lo ocupó en origen José Javier Zabaleta.