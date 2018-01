Darío e Irusta suman su segunda victoria en el Parejas de Promoción Darío entra con la zurda en un partido anterior. :: díaz uriel El riojano y el vizcaíno vencieron a Errandonea y Tolosa por 22-13 después de ir empate a 10 tantos E. M. Jueves, 25 enero 2018, 09:44

logroño. Ayer por la tarde se celebró en el frontón de Mallavia el encuentro suspendido el pasado domingo en la propia localidad vizcaína (por problemas con la humedad), correspondiente al Campeonato de Parejas de Promoción. Se vieron las caras el riojano Darío e Irusta contra Errandonea y Tolosa. Al final el triunfo correspondió al delantero de Ezcaray y su compañero que se impusieron por 22 tantos a 13.

No fue el encuentro tan plácido como puede dar a entender el resultado final en Mallavia. No se aclimataron bien a las condiciones del frontón los colorados que sufrieron en exceso, en especial el riojano Darío que no estaba cómodo en la cancha.

Llegó el empate a diez tantos y a partir de ese momento Darío e Irusta se sobrepusieron a los problemas y encontraron la vía para abrir distancias en el marcador.

De esta manera, Darío se entonó y comenzó a sumar tantos, bien respaldado por el zaguero de Arbácegui y Guerricaiz. Al final, 22-13 para los colorados que de esta manera suman la segunda victoria y siguen con las opciones de clasificarse para las semifinales intactas.

«Lo importante es sumar y coger confianza. El objetivo es entrar en las semifinales pero sería un error empezar a echar cuentas. Se trata de ir sumando partido a partido y esperar al final a ver qué pasa», comentó el delantero riojano Darío al final de un encuentro importante para él.

Beroiz abandona Asegarce

Por otro lado, la empresa Asegarce hizo público ayer que el zaguero Beroiz ha dejado su disciplina. El zaguero de Uhuarte-Pamplona debutó en la empresa el 14 de septiembre de 2008 y entre sus títulos figuran el Manomanista de Promoción de 2010, subcampeonato Manomanista de Promoción de 2009 y el subcampeonato de Parejas en 2011 jugando con Xala.