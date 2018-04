Darío calibra su estado de forma en el Manomanista Darío Gómez entra de zurda en un partido anterior. :: sonia tercero El delantero de Ezcaray se estrena en el torneo enfrentándose en Vergara a Bakaikaoa ELOY MADORRÁN Viernes, 27 abril 2018, 14:51

logroño. Darío Gómez (Ezcaray, 24/02/1992) tiene el día de hoy señalado en rojo en su calendario. El delantero riojano debuta en el Campeonato Manomanista de Promoción enfrentándose a Bakaikoa (Vergara, 22.00 horas, ETB1), «el favorito de los favoritos».

Para Darío, Bakaikoa es un pelotari muy completo, será complicado superarle: «Es un rival muy correoso, al que es difícil ganarle el tanto, que defiende de aire muchísimo, que siempre está bien colocado y no te regala nada. El partido hay que ganárselo y esconderle la pelota muchísimo».

Desde que dio el salto a profesionales, Darío Gómez ha tenido más sombres que luces. Es una transición dura, sin embargo, el delantero no bajo los brazos: «Tengo la sensación de que trabajo bien, que físicamente me preparo lo mejor posible, y en el frontón también. Es verdad que tengo mucha ilusión en este campeonato. Pero a veces las cosas no salen como esperas y hay que vivir con ello».

Los problemas físicos han sido uno de los principales hándicaps en la trayectoria de Darío Gómez. Algo que está dejando atrás con esfuerzo. «De forma física estoy muy bien. Y de manos, las últimas semanas he tenido algún problemilla, pero ya estoy recuperado», reconoce el pelaire.

El delantero de Aspe tiene buenas condiciones para el mano a mano: saca bien y tiene golpe. Quizá le queda margen de mejora en la volea con la zurda y en la defensa. Ante Bakaikoa será fundamental acertar con el saque, una de sus principales virtudes: «Son dos facetas importantes en las peleas individuales, tanto el saque como el resto. A ver si acierto con el saque, que toque pared. Y en cuanto al resto, el objetivo es llevarla a buena sin quedarme vendido».

Darío espera con ganas el debut de esta noche porque es un torneo en el que ha puesto «mucha ilusión». Pero el riojano no tiene prisas: «Hay que pensar en cada partido, no hay que pensar en chapelas aunque todos tenemos el mismo objetivo. Toca ganar el primero y ya veremos».

Además del partido de Darío, esta noche se disputa el partido de cuartos de final entre Olaizola II y Rezusta. El gran campeón de la distancia, el de Goizueta, contra ese verso suelto que supone el zaguero Rezusta en un territorio acotado para delanteros.

San Sebastián y Eibar

Por otro lado, ayer se celebraron las elecciones de material de dos partidos del Manomanista de Primera. En San Sebastián se citaron dos auténticos especialistas en acabar el tanto: Urrutikoetxea y Altuna III. El primero separó dos pelotas de 105,2 y 105,1 gramos, mientras que el de Aspe separó dos de 105 y 105,5 gramos de peso.

Mientras, en el Astelena de Eibar se vieron las caras Ezkurdia e Irribarria. « Tengo que moverle. Si le dejo pelota placer en el cuadro cuatro él pasa dominar con ese golpe especial que tiene», reconoce Ezkurdia. «Ezkurdia tiene un volea violenta y defiende muchísimo», replica Irribarria. El de Arbizu optó por dos pelotas de 106,5 y 106,7 gramos y su rival, dos de 106 y 106.4 gramos.