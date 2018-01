«Le he dado la vuelta a la situación pero necesito seguir mejorando» Álvaro Untoria golpea con la diestra durante un partido en Pamplona. :: e. buxens/d.n. El najerino volvió a la competición de Primera con una victoria que refuerza su moral Álvaro Untoria Zaguero de Asegarce V. SOTO LOGROÑO. Miércoles, 3 enero 2018, 14:05

Álvaro Untoria debutó el pasado viernes en el Campeonato de Parejas. Habituado ya a codearse con los grandes, la decisión de Asegarce de no incluirle en el Parejas fue un mazazo para el najerino. A pesar de haber pasado más de un mes de travesía por el desierto, salió a la cancha y se llevó el triunfo junto a Aimar Olaizola.

Untoria reconoce que no fue su mejor partido, pero sí que es un paso adelante. El primero de varios. Porque Aretxabaleta está de baja y será suplido por Ibai Zabala en Pamplona el sábado y Ladis Galarza continúa su proceso de recuperación. Si a eso se suma la dolencia de Imaz, Asegarce sabe que va a tener que tirar del najerino para cuadrar carteleras. Es su oportunidad. Este domingo, en Eibar, contra Elezkano y Rezusta, tiene la opción de recuperar la confianza y regalarle otro triunfo a Olaizola.

- ¿Cómo se siente tras su 'estreno' en el Parejas y la victoria?

- Animado. Creo que cumplí y ayudé a Aimar a lograr el objetivo, que era ganar. No fue mi mejor partido porque estuve muy obligado atrás y eché de menos ritmo de competición, pero logramos el triunfo.

- ¿Pesaron más los nervios en este retorno que en su auténtico debut en el torneo?

- Cuando empecé fue un premio a la trayectoria de Segunda. En esta ocasión fue un palo muy gordo. Necesitaba superar la situación. Tenía que volver a la cancha y hacerlo bien.

- ¿Cómo se sintió junto a Aimar Olaizola?

- Me dio mucha confianza y me ayudó mucho. Estuvo pendiente de mí todo el partido.

- ¿Se ve con más partidos?

- Eso depende de una situación triste, que es la lesión de un compañero. Pero si no están en condiciones, jugaré. El anterior partido me vino bien para ir a más y espero continuar en esa línea.

- Lleva meses con partidos menores y con menos juego. ¿Cuesta más entrar en competición así?

- En verano me ha faltado continuidad. Cuando he estado en estelares, con material más exigente, he cumplido. Pero si te ves con menos juego y pierdes partidos, te puedes desmoralizar. Creo que en Primera compito mejor. Todos queremos estar arriba, pero es difícil y depende de rachas. Hay que aprovechar las buenas y pasar las malas. Le he dado la vuelta a la situación y me encuentro bien, pero necesito seguir mejorando.