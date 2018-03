Las críticas al material calientan la última semifinal Alústiza (izq.) responsable del material, junto a Olaizola II. :: asegarce Ezkurdia y Zabaleta dicen «estar a punto de no elegir» mientras Olaizola asegura que los reproches le suenan «a cachondeo» ELOY MADORRÁN Viernes, 23 marzo 2018, 13:47

logroño. Miércoles por la mañana. Sala de prensa del frontón Bizkaia de Bilbao. Comparecen Ezkurdia y Zabaleta después de la elección de material. Sonrisas nerviosas. «Aimar (Olaizola II) estará contento con las tres pelotas porque le van fenomenal. En suelo salen con gracia y en frontis, no. Para sus remates de gancho y que corran por el suelo creo que son divinas», explica Zabaleta sobre el material.

Ezkurdia apostilla: «A mí lo que me jode es que algunos tengan su pelota y otros no. Pero es lo que hay... Hemos estado a punto de no elegir y que eligiera Martín (Alústiza), pero al final hemos elegido tres».

Minutos después llega el turno para la pareja de Asegarce. Ander Imaz y Aimar Olaizola. El delantero de Goizueta lleva la voz cantante. No en vano, es el señalado. La eterna queja sobre las pelotas que le vienen bien a Olaizola.

«Si se han quejado por el material, es un cachondeo. Tenían dos pelotas vivas que no han cogido, así que no entiendo porque dicen eso. Siempre que estoy yo por medio, o con mi pareja como es este caso, ocurren estas cosas», explica el delantero navarro sin perder la sonrisa de la boca.

«En Pamplona -continúa- también se insinuó en algún sitio que era material bajo y fue un partido de espectáculo, cualquiera podía haber ganado. Además, ya lo dije el otro día, cuando ocurren este tipo de cosas, nosotros jugamos mejor, así que, encantados. Quedamos contentos con nuestras pelotas y si son malas para los contrarios, pues mejor. Llevo mucho tiempo como pelotari y ya paso de estas cosas».

Así las cosas, parece que la semifinal ya han empezado a jugarse. Batalla psicológica para ver quién influye más en el contrario. Lo de siempre, vamos.

Hubo tiempo también para hablar del partido, aunque ninguna de las parejas se salió del guión previsto. La dupla de Asegarce alabó la potencia de Zabaleta y la peligrosidad de Ezkurdia.

Por su parte, la pareja de Aspe reconoció que estando Olaizola en la cancha, el objetivo es intentar evitarlo y cargar el juego atrás, contra Imaz. «Estoy mentalizado para ello», reconoció resignado el zaguero de Oyarzun.