La contundencia de Altuna y Martija devora a un nervioso Ladis Galarza

El teléfono de Untoria y Aretxabaleta no sonó esta semana. Castigados sin Parejas. El de Ladis Galarza sí. Su verano recibía un premio en forma de selección para el torneo. Ayer, tenía que demostrar que la empresa no se equivocaba. Y no lo hizo. Aunque acabó bien el partido (su último yerro supuso el 12-18), empezó muy mal. Tanto que lastró las posibilidades de Urrutikoetxea, que remó hasta el final sin éxito. Martija, sin embargo, se mostró muy sólido en el Labrit. Los nervios que atenazan al de Baraibar no le afectan a él, a pesar de llevar menos tiempo como profesional y de tener sólo 20 años.

16 URRUTIKOETXEA LADIS GALARZA 0 ALTUNA MARTIJA Duración 65 minutos. Pelotazos 457. Saques Urrutikoetxea, 0; Altuna, 3. Faltas Urrutikoetxea, 0; Altuna, 0. Ganados Urrutikoetxea, 9; Ladis Glarza, 1; Altuna, 7. Perdidos Urrutikoetxea, 4; Ladis Galarza, 6; Altuna, 2; Martija, 2. Marcador 0-4, 1-4, 1-5, 4-5, 4-10, 5-10, 5-11, 8-11, 8-13, 9-13, 9-15, 10-15, 10-17, 12-17, 12-21, 16-21 y 16-22. Botilleros Berasaluce con Urrutikoetxea y Galarza; Etxaniz, con Altuna y Martija.

Las costuras del encuentro se rompieron demasiado pronto. Se rasgaron por detrás, mostrando que Ladis Galarza salía atenazado. Al 0-4 se llegó con dos errores del navarro (uno a resto de saque) y dos genialidades de Altuna, que volvió a minar la moral de Urrutikoetxea. El vizcaíno decidió dar un paso atrás para cortar las pelotas peligrosas que amenazaban a su compañero y así se produjo el primer acercamiento en el tanteador (4-5, con una bonita volea al rincón de Urrutikoetxea). Pero el sufrimiento iba en aumento con varios yerros más de Galarza y un Altuna disfrutando con la dejada, jugada que le reportó jugosos beneficios ayer y que trajo de cabeza a Urrutikoetxea, que no podía cubrir ancho y pared (4-10). Pese a la diferencia, el vizcaíno no perdió los estribos y volvió a llevar a los colorados al partido (9-13). La brecha se reabrió con un espectacular 9-15, con Altuna defendiendo atrás de aire y desesperando a Urrutikoetxea, que envió un pelotazo al fleje lateral y con una tacada de cinco tantos (12-21) para dejar el choque casi sentenciado. Pero los colorados reaccionaron gracias a un par de errores de Altuna, una escapada a buena de Galarza y una dejada de Urrutikoetxea (16-21) pero Altuna cerró el choque con una brillante dejada.

Al final, hubo presencia riojana en el festival porque Rubén Salaverri sustituyó en el último momento al francés Etchegoin. Bakaikoa y el de Fuenmayor acabaron ganando un partido que se les puso muy difícil al principio (7-3, 9-5) pero al que dieron la vuelta en la recta final para llegar al 14-18 definitivo.