CUATRO Y MEDIO PELOTA Como en casa, en ningún sitio Elezkano se lanza al suelo para devolver una pelota. :: sonia tercero Víctor gana en Ezcaray a Elezkano II en su estreno en la liguilla del Cuatro y Medio ELOY MADORRÁN EZCARAY. Sábado, 21 octubre 2017, 23:56

Víctor Esteban dio ayer un paso de gigante en su torneo del Cuatro y Medio al vencer a Elezkano II tras un emocionante encuentro. Con la victoria de ayer el riojano se sitúa con un triunfo, al igual que Olaizola II, su próximo rival. Ese partido se celebrará este viernes en el Adarraga de Logroño.

0 0

El primero en golpear fue Víctor, con el saque (0-1). Pero Elezkano le devolvió la jugada tras un error del de Ezcaray, un gancho del de Zarátamo y un saque directo (3-1). Está en el ADN del pequeño de los Esteban la pelea, y espoleado por su gente sumó una tacada de cinco tantos. Primero con un gancho (3-2), dos saques seguidos -el segundo muy protestado por Elezkano- (3-4) más dos errores del pelotari colorado (3-6).

Duración 59 minutos. Pelotazos 236. Saques Elezkano, 2; Víctor, 5. Faltas Elezkano, 1; Víctor, 0. Ganados Elezkano, 12; Víctor, 12. Perdidos Elezkano, 4; Víctor, 3. Marcador 0-1, 3-1, 3-6, 5-6, 5-7, 6-7, 6-14, 12-14, 12-18, 18-18 y 18-22. Botilleros Ander Elezkano con su hermano Danel y Pablo Berasaluze con Víctor. Incidencias Más de media entrada en Ezcaray. Muchos cánticos en el tramo final del partido.

Turno entonces para Elezkano que intentó igualar la cita con un gancho cómodo y otro tanto después de haber movido muy bien al riojano (5-6). Llegaron dos tantos más, uno en cada marcador y comenzó Víctor a cimentar su triunfo en una racha que descentró a Elezkano, ya que fue una falta suya de saque la que sirvió de inicio (6-8). Víctor tomó el saque -ayer lo hizo muy bien- y aprovechó para desarbolar a su rival. Saques-remates terminados de gancho (6-9), con volea al rincón (6-11) o de dos paredes (6-12) muy aplaudido por un público cada vez más entregado. Después del descanso obligado por la televisión, el delantero de Ezcaray aumentó la distancia (6-14).

Fue un zurdazo a contracancha del propio Víctor el que cortó la racha. Aprovechó Elezkano para acercarse (12-14). Acertó Berasaluze sentando al riojano. Le costó dos tantos más reaccionar, pero Víctor acabó recuperando el saque (12-15). El siguiente tanto, bien restado por Danel, lo cerró el pelaire con una parada al rincón que su rival solo pudo llevar después de dos botes (12-16).

Mientras el respetable interpretaba la ranchera 'El rey', Víctor sacó de la chistera un dos paredes que levantó al público de sus asientos (12-17). Y aún no se habían sentado cuando el riojano se inventó una pelota muerta al rincón después de un peloteo intenso (12-18). Gesto de rabia y liberación en el delantero azul.

Se acercaba el pequeño de los Esteban a su objetivo. Sólo cuatro tantos más. La mejor noticia para él es que apenas estaba cometiendo fallos tontos ni se adivinaban signos de desconcentración. Elezkano II no había dicho su última palabra. El delantero vizcaíno sumó su tanto trece tras tres buenas defensas de Víctor (13-18). A continuación saque y gancho. Rápido y preciso (14-18). El 15-18 fue muy aplaudido con los dos delanteros desatados sobre el frontón soltándole a la pelota y corriendo. Cayó del lado de Elezkano. No tuvo suerte el zurdazo de Víctor en el siguiente tanto. Se fue a la línea de contracancha (16-18). Elezkano comprimió un poco más el marcador con un gancho preciso (17-18). Los nervios saltaron a flor de piel tras la apertura al ancho del vizcaíno que significó el empate a 18 tantos.

Cánticos a favor de Víctor, que tomó el mando en el tanto siguiente pero Elezkano se defendió de maravilla. Su último suspiro, cuando no podía más, se estrelló en la chapa (18-19). Cayó otro tanto más para Víctor con mucho suspense, con los dos pelotaris corriendo por orgullo porque ya no quedaban fuerzas. Por un dedo no golpeó la pelota final de Víctor en la chapa (18-20).

Puso la pelota en juego Víctor y se hizo el silencio. Que se rompió cuando su apertura al ancho fue buena por milímetros (18-21). Y luego fuegos artificiales con el saque directo que logró el riojano (18-22).