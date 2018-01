Una brecha que cerrar «Nuestra única opción para seguir con vida en el Parejas es ganar en Tolosa», resume Merino II V. S. LOGROÑO. Viernes, 5 enero 2018, 14:45

Tolosa puede marcar el destino de la pareja formada por Iker Irribarria y David Merino. En mitad del trayecto, en la séptima jornada de la liguilla del Campeonato de Parejas, ambos pueden quedarse apeados del tren o, por lo menos, al borde del accidente. Por el momento, cuatro duplas mandan con cuatro victorias y otras cuatro, incluida la del guipuzcoano y el riojano, sólo suman dos triunfos. «Si perdemos lo tendremos muy jodido», resume el de Villar de Torre. «Nuestra única opción para seguir con vida en el Parejas es ganar en Tolosa», incide.

Mañana, los rivales de Irribarria y Merino II serán los actuales líderes de la competición, Altuna III y Martija, lo que no amilana al gallote. «Están por encima en la clasificación, pero no son superiores porque en el campeonato hay mucha igualdad en las parejas», analiza. «Están jugando bien, pero el otro día perdieron», añade. A ambas duplas les ocurrió algo similar: con el partido controlado y una clara ventaja, no supieron abrochar el triunfo. Y eso pesa mucho.

En el cestaño de Tolosa no hubo problemas y el de Arama y el de Villar de Torre encontraron pelotas con más salida de frontis que sus rivales.

Además, también se eligieron cueros en el Labrit, con la ausencia de Larunbe por fiebre. Hoy será el turno de Víctor, que viajará a Soria.

Mientras, se acumulan las malas noticias para Asegarce. La empresa confirmó ayer que Aretxabaleta sufre una rotura muscular en el hombro que le podría tener al menos tres meses parado, por lo que dice adiós al torneo. Esta semana le suplirá Ibai Zabala, aunque cuando vuelva Imaz, Álvaro Untoria puede ser el elegido.