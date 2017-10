CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO Bengoetxea y Víctor: la batalla del Ebro Bengoetxea hace un gesto cariñoso a Víctor durante la elección de material. :: fernando díaz Logroño acoge (17.00 horas, sin televisión) un choque en el que el riojano necesita al menos llegar a 20 tantos El de Leiza y el de Ezcaray se juegan hoy en el Adarraga el pase a las semifinales del Cuatro y Medio V. S. Domingo, 29 octubre 2017, 01:25

logroño. Si el frontón Adarraga quería emociones fuertes, más allá de San Mateo, esta tarde (17.00 horas, sin televisión) puede disfrutar de un partido a todo o nada. Un cara a cara del que uno de los candidatos, Oinatz Bengoetxea o Víctor Esteban, saldrá con el billete para semifinales del Cuatro y Medio. El que pierda deberá esperar en el andén hasta la siguiente edición del acotado.

Olaizola II, en el Labrit, puso desde Pamplona la pimienta que le podía haber faltado al duelo. Ganó en el Labrit y se ganó el pase de ronda. Ahora bien, ¿quién le acompañará? Víctor ha sido la revelación del torneo, ganando hasta ahora sus tres partidos y demostrando solvencia.

CARTELERA Ayer, Pamplona. PARTIDO RESULTADO Arretxe II - Tainta/Bakaikoa - Erasun 14-18 Campeonato del Cuatro y Medio Cuartos. Olaizola II/Elezkano II 22-5 Arteaga II - Beroiz/Laso - Ibai Zabala 11-22 Hoy, Logroño (17 00 horas) PARTIDO Arretxe II - Untoria/Laso - Ladis Galarza Campeonato del Cuatro y Medio Cuartos. Bengoetxea VI/Víctor Arteaga II - Aretxabaleta/Bakaikoa - Imaz Hoy, Tolosa (17 00 horas, ETB1) PARTIDO Mendizabal III - Jaunarena/Darío - Erostarbe Campeonato del Cuatro y Medio Cuartos. Ezkurdia/Altuna III Campeonato del Cuatro y Medio Promoción Semis. Agirre/Ugalde

Enfrente, Bengoetxea VI, vigente campeón del Cuatro y Medio y del Manomanista, un rival de entidad superlativa que llega al choque cargado de necesidades pero también de esperanzas.

Una auténtica batalla a la que el navarro llega con una herida reciente, una fractura en un dedo de su mano derecha sufrida hace una semana. Probó y confirmó que jugaría. Pero, ¿podrá aguantar? ¿Mermará su potencial? Incógnitas que sólo se podrán desvelar esta tarde en la cancha del recinto logroñés. «Con la tensión y con la adrenalina, espero no pensar en el dedo. Si lo consigo, ganar estará complicado; si no, estará más aún», reconocía el campeón navarro.

Mientras, Víctor sabe que tiene otra oportunidad de codearse con las estrellas, un privilegio para pocos. Ganó a Olaizola, uno de sus ídolos, y espera repetir contra Bengoetxea, otro de los pelotaris de los que más ha aprendido. «Es un partido que me crea mucha ilusión. Si gano, entraré en semifinales y, si no, me quedaré satisfecho por lo que he hecho, pero quiero llegar», explicaba el pelaire.

La batalla, incruenta, será dura. La sangre no llegará a la ribera del Ebro, pero sí el sudor. Porque se prevé un partido durísimo, en el que el saque va a resultar fundamental para decantar la balanza. Quien domine con el golpe inicial, lo tendrá todo más fácil. Y quien no sufra el peso de los nervios, factor más fácil para el de Leiza. «He cumplido los objetivos pero voy a venir a hacer las cosas bien. No me presiono por entrar en una semifinal», aseguraba el menor de los hermanos Esteban.

El ezcarayense tiene que ganar o llegar a 20 tantos,un colchón casi invisible, pero colchón al fin y al cabo. Las entradas (35 euros en cancha; 15 en el resto) están a la venta. Logroño reclamaba pelota y hoy la tiene. Y de la buena. En semifinales se reabrirá. Hace falta saber quién protagonizará el choque. Víctor necesita aliento. Si gana, repetirá el próximo día 5.