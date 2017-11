Bengoetxea VI y Urrutikoetxea repiten semifinal por tercer año consecutivo

Esta tarde se completa la final del Cuatro y Medio con la semifinal que se disputa en el frontón Javier Adarraga. No estará Víctor, como le hubiera gustado a los aficionados riojanos. Serán Urrutikoetxea y Bengoetxea VI los que se enfrenten por un puesto en la gran final del próximo domingo 19 en Bilbao.

Ninguno de los dos protagonistas se esconde. No quieren excusas. Pero ambos llegan con una fractura en un dedo que les obligará a jugar con una protección. «Es normal que me duela, pero dentro de unos límites. No me impide golpear la pelota y eso es lo importante», reconocía Urrutikoetxea. «No creo que tenga ningún problema para jugar», confirmaba Oinatz, que ya jugó contra Víctor en estas condiciones.

Bengoetxea VI defiende el título conseguido el pasado año. En realidad se trata de un enfrentamiento entre dos viejos conocidos. Se han medido en las semifinales de las dos últimas ediciones. Un dato: el ganador del partido acabó venciendo en la final. El año pasado el de Leiza se hizo por la victoria por la mínima (22-21) y luego venció en la final a Altuna, también por la mínima (22-21).

En el 2015 la fortuna sonrió a Urrutikoetxea que se impuso 22 a 18. En la final, el delantero de Zarátamo se hizo con el título tras vencer a Martínez de Irujo (22-20).

En el primer partido del programa la pareja riojana Víctor, que se quedó a sólo dos tantos de formar parte del estelar, y Untoria se enfrentan a Elezkano II y Rezusta. Y después de la semifinal, partido de parejas con la presencia de tres pelotaris de la tierra. Darío y Merino se van a enfrentar a Arteaga II y Salaverri.

Los precios para el encuentro de esta tarde en el frontón Adarraga oscilan entre los 45 euros de la butaca de cancha, los 20 euros del primer piso lateral y los 15 del primer piso de rebote.