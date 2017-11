Bengoetxea no rehúye la batalla Víctor Esteban consulta a su hermano Gorka durante la elección de material. :: fernando díaz El ezcarayense llega a la cita cargado de moral mientras que el navarro, tras probarse ayer, decidió saltar a la cancha a pesar de su fractura en un dedoEl de Leiza se jugará el domingo contra Víctor una plaza en semifinales V. S. Viernes, 3 noviembre 2017, 00:25

logroño. En Leiza abundan la madera, la piedra y los tíos duros. Iñaki Perurena, por ejemplo, levantaba unas, esculpía otras y nunca le faltaba el carácter de afrontar retos. Oinatz Bengoetxea, por tamaño, no podría con las cilíndricas, pero él mismo es un pedernal. Duro, inconmovible. El dolor no le espanta. Como todos los pelotaris, su capacidad de aguante es notable. Pero pocos llegan a sufrir tanto como él.

Ayer, el delantero navarro se probó en el Adarraga. Cinco días después de fracturarse un dedo en el partido contra Elezkano, que acabó ganando en un agónico final, volvió a tocar pelota y decidió que podía jugar. Con protecciones especiales y un dedal, pero con todas las consecuencias. «Me da golpe, pero lo puedo aguantar. He hecho una prueba considerable y la decisión no ha sido fácil, pero puedo estar en buenas condiciones para jugar y disputar el partido. No se sabe cómo van a ir las cosas, pero tengo esperanzas», resumía Bengoetxea tras la elección de material.

CARTELERA Hoy, Valmaseda (20.00 h.; ETB1, 22 00) PARTIDO Jaka - Rezusta/Irribarria - Merino II Campeonato del Cuatro y Medio Cuartos. Urrutikoetxea/Artola

Así que el domingo, a expensas de lo que ocurra el sábado en el duelo entre Olaizola y Elezkano, habrá batalla en Logroño. Una plaza en semifinales está en juego entre el navarro y Víctor, la revelación del Campeonato del Cuatro y Medio que confía en seguir progresando ante un rival con mayúsculas, ante el vigente campeón del acotado y del Manomanista. «Vendré a por todas y a darlo todo. Esta decisión espero que no tenga consecuencias malas. Intentaré jugar un buen partido y creo que lo puedo hacer», añadía Oinatz.

No habrá televisión en el Adarraga porque se transmitirá el Ezkurdia contra Altuna de Tolosa

Pocos dudaban de su comparecencia. Menos que nadie, Víctor Esteban. «Sabía que Oinatz iba a hacer todo lo posible por jugar. Creo que para el domingo va a estar en muy buenas condiciones y tendré un partido muy duro», incidía.

Su objetivo es claro: «Debo seguir en la línea en la que me he movido hasta ahora, serio, sin salirme del partido y dándole velocidad al juego. E intentar que no se sienta cómodo».

Para el partido, cuatro pelotas que satisficieron a uno y dejaron al riojano un poco menos contento. Bengoetxea escogió dos cueros de 104,9 y 106 gramos mientras que el riojalteño de decantó por otros de 105,7 y 106,1 gramos. «Él ha encontrado más lo que quería que yo. Él tiene ese tipo de pelota oscura que sale poco de frontis y corre por el suelo. Yo hubiese querido más pelota. Dentro de lo que había, alguna me ha gustado, pero él lo ha tenido más fácil. Espero que en el partido respondan bien y amoldarme a su material», resumió Víctor.

Para Bengoetxea, la eclosión de Víctor no es una sorpresa. «Hacía mucho tiempo que sabíamos que tenía grandes capacidades. Este año ha dado un salto muy importante y su nivel es excepcional. Es el pelotari que más velocidad le da a la pelota y eso en el Cuatro y Medio vale muchísimo. Además, está inspirado, tiene mucha confianza y vuela en la cancha. Con la velocidad que le mete a la pelota y con lo que anda, es uno de los pelotaris más peligrosos», reconocía.

El domingo, el de Leiza afrontará una dura prueba más en su carrera. El Adarraga será el escenario y sólo los que paguen la entrada (35 euros en cancha; 15 arriba) podrán disfrutar del espectáculo porque ETB1 televisará el partido del sábado entre Ezkurdia y Altuna de Tolosa.