Bengoetxea y Ezkurdia desempatan en el Labrit

Una de las dos parejas sumará el segundo punto en el Labrit de Pamplona. Es lo bueno de la pelota, que no hay empate y, por tanto, no hay lugar para la especulación. Ganar o perder. No hay otra solución. Bengoetxea y Larunbe se miden a Ezkurdia y Zabaleta. Los dos dúos buscan su segundo triunfo después de alcanzar el primero en la segunda ronda del Campeonato de Parejas.

Curiosamente, ambos perdieron el primer partido del torneo. Bengoetxea y Larunbe, frente a Víctor y Albisu; Ezkurdia y Zabaleta, contra Olaizola e Imaz. Y ganaron en la segunda ronda, victoria que ha dado a ambos cierta tranquilidad. En el caso de los primeros, con un gran partido de Larunbe. Su comportamiento es clave para una pareja donde Bengoetxea es un seguro de vida. Pelea, defiende y ataca. Sólo necesita que su compañero le siga el ritmo. Y el partido de hoy es más de lo mismo. De la pelea entre Larunbe y Zabaleta depende el resultado. Además, Ezkurdia también atacará presumiblemente a su zaguero rival para castigarle y evitar que Oinatz entre en juego.

MIÉRCOLES Agirre - Erasun/Peña II - Ibai Zabala 19-22 Campeonato de Parejas Urruti - Aretxabaleta/Elezkano - Rezusta 22-14 AYER Mendizabal III - Tolosa/Jaka - Jaunarena Campeonato de Parejas Olaizola II - Imaz/Altuna III - Martija Gorka - Lasa I/Ugalde - Merino LABRIT PAMPLONA. HOY. 17.00 HORAS Agirre - Salaverri/Peña II - Iturriaga Campeonato Parejas Bengoetxea VI - Larunbe /Ezkurdia - Zabaleta Artola - Ibai Zabala/Laso - Untoria ASTELENA EIBAR. DOMINGO. 17.00 HORAS Retegi - Jaunarena/Dario - Tolosa Campeonato de Parejas Victor - Albisu/Irribarria - Merino II Errandonea - Erostarbe/Etxeberria - Merino

El festival del Labrit (17.00 horas) arranca con la presencia de Javier Salaverri junto a Agirre. Se miden a Peña II e Iturriaga. Y concluye con el concurso de Álvaro Untoria, que respaldará a Lazo ante Artola e Ibai Zabala.