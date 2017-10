Bengoetxea se enrola para el partido clave contra Víctor Fernando Díaz El de Leiza se ha entrenado esta mañana en el Adarraga y podrá jugar ante Víctor a pesar de su fractura en un dedo VÍCTOR SOTO Logroño Jueves, 26 octubre 2017, 13:27

Era una duda parcial, pero una duda al fin y al cabo. Oinatz Bengoetxea terminó el segundo partido de la liguilla de cuartos ante Elezkano II con un fractura en un dedo. A pesar de esa dolorosísima rotura, jugó el último tercio de partido y ganó. Desde entonces, se ha tratado para intentar paliar los daños y esta mañana ha vuelto a tocar pelota, en el Javier Adarraga, para saber si el domingo podría jugar ante Víctor el partido clave para entrar en semifinales.

A pesar del dolor, las sensaciones han sido positivas y el vigente campeón del Cuatro y Medio y del Manomanista se vestirá de blanco para medirse al ezcarayense en un partido clave. Ambos tienen opciones de clasificación. A Víctor, con llegar a 20 le valdría, aunque el triunfo sería el pase directo. A Bengoetxea, ganar tras ver qué sucede el sábado en Pamplona. De momento, el bravo delantero navarro estará dispuesto. “El nivel de daño es soportable y por eso he decidido jugar”, ha resumido tras la elección. “Vendré a por todas, a darlo todo y espero que esta decisión no tenga consecuencias malas. Así lo pienso y por eso he decidido jugar”, ha aclarado.

Mientras, Víctor también ha cumplido con el trámite y ha separado el material, de 105,7 y 106,1 gramos por 104,9 y 106 gramos de las elegidas por su rival en un ambiente marcado por el interés informativo y la numerosa presencia de curiosos.