Beñat Rezusta: «No sé ni cómo hemos sacado el partido adelante» Lunes, 2 abril 2018, 00:12

Al final del encuentro los protagonistas estaban muertos después de un gran esfuerzo y toda la tensión acumulada. Partido de infarto entre dos parejas de la misma empresa. Se habló mucho de que azules iban a jugar relajados, pero nada más lejos de la realidad. «Ni sé lo que nos hemos dicho Danel y yo nada más acabar el partido. No sé ni cómo lo hemos sacado adelante. La defensa de Danel en el ancho y esa volea que he devuelto con el 19-21 ...», repasaba un emocionado Beñat Rezusta en declaraciones a El Diario Vasco. «Me he sentido incómodo hasta el descanso del tanto 12. Me ponía mal a la pelota y no le soltaba».

Por su parte, Altuna III aprovechó su intervención ante los medios para lanzar un mensaje para los malpensados: «Hemos demostrado que hemos salido a ganar, a darlo todo. Otra lección para la gente que piensa mal». Comentó el bravo delantero de Zarátamo que la lesión que sufrió en la rodilla la semana pasada no le molestó durante el partido y además resaltó la forma en la que golpeó a la pelota ayer en Vitoria: «Me he encontrado con chispa. Hacía varios días que la pelota no me salía así de la mano, ni siquiera en los últimos entrenamientos».