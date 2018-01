Asegarce aparta a Víctor del Parejas Víctor se lamenta durante un partido. :: luis ángel gómez/e.c. La promotora alega «bajo rendimiento» para sustituir al ezcarayense por Unai Laso durante «dos o tres jornadas» V. S. Lunes, 15 enero 2018, 23:26

logroño. Víctor Esteban no jugará el domingo en el Astelena. No hay mal de manos ni lesión ni una gripe. Asegarce anunció ayer al ezcarayense que le relega del Torneo de Parejas por «bajo rendimiento». La decisión cayó como una bomba para el riojano, que ya estaba preparándose para revertir la situación y sumar, con Albisu, un triunfo ante Altuna y Martija para dejar atrás una racha de cinco derrotas.

Según el intendente de Asegarce, José Ángel Balanza 'Gorostiza', la decisión «no es definitiva» y busca «rehabilitar a la pareja». «Se le va a dar una oportunidad a Laso un par de jornadas o tres», explica. «Luego habrá una reunión para tomar decisiones», incide el de Huércanos.

Para Víctor, el golpe ha sido muy duro. «Entre semana estaba trabajando bien, me encontraba bien físicamente, de manos y de todo», asegura. Respeta y acata la decisión de Asegarce («la presión me ha llegado a inquietar y no me ha dejado hacer mi juego», asegura), aunque va a luchar por revertirla.

LAS FRASES Víctor Esteban Delantero de Asegarce «Ha sido duro, pero ya tengo la ilusión de volver al Parejas y dar la vuelta a esta situación»

«Ha sido duro aunque me han explicado que se trata de un 'descanso' de un par de semanas durante los que va a jugar Laso, pero ya tengo la ilusión de volver al Parejas y dar la vuelta a esta situación», analiza el ezcarayense. «Vamos a darle una tregua, que se supere a sí mismo, rompa sus miedos y ese ansia que ha mostrado a veces», dice Gorostiza.

A día de hoy, Víctor y Albisu ocupan la sexta plaza de la tabla. En la séptima, Bengoetxea y Larunbe, también de Asegarce, acumulan el mismo número de triunfos: dos. La decisión no afectará ni a Albisu (los zagueros son escasos en la promotora vizcaína) ni al delantero de Leiza o al zaguero vizcaíno. Parece que Víctor servirá como chivo expiatorio para que el resto de pelotaris se ponga las pilas en estas últimas siete jornadas.

Asegarce va a contar con Víctor en primeros y terceros partidos de festivales y ahí tendrá que demostrar, aunque seguro que no le sobrarán las ganas.

Curiosamente, Víctor y Albisu han perdido tres de sus últimos cinco partidos llegando en dos ocasiones a 20 y en una, a 21. Con sólo cuatro tantos más, la situación probablemente hubiese cambiado. Pero Asegarce no ha tenido paciencia con Víctor. Al menos, la misma paciencia que con otros pelotaris a lo largo de los últimos tiempos.