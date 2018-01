PELOTA Álvaro Untoria regresa al Parejas Álvaro Untoria golpea la pelota en un partido anterior. :: jonathan herreros El zaguero de Nájera sustituirá las tres próximas semanas a Imaz y jugará con Olaizola ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Martes, 2 enero 2018, 23:44

Álvaro Untoria se prepara para volver al Campeonato de Parejas, el que ganó en el 2015 junto a Bengoetxea VI. El de Nájera va a sustituir a Ander Imaz, que tiene la mano derecha tocada, y jugará junto a Olaizola II las próximas tres semanas (es el tiempo estimado de recuperación del zaguero de Oyarzun).

«Me avisaron el día de Nochebuena. Me dijeron que Ander acabó el sábado tocado y que este viernes jugaba yo en su lugar», recuerda el zaguero riojano.

El viernes, en Tolosa, Olaizola II-Untoria se enfrentarán a Irribarria-Merino II. Duelo de zagueros riojanos. La casualidad ha querido que Untoria se enfrente en su regreso al Parejas a su compañero de entrenamientos y amigo David Merino. «No he tenido la oportunidad de hablar con él. Es una anécdota, estamos acostumbrados a jugar en contra», explica el najerino.

Álvaro Untoria no tendrá que esforzarse mucho para adaptarse al juego de su delantero, Olaizola II. Se da la circunstancia de que navarro y riojano formaron juntos en el torneo de Parejas de la pasada campaña: «A Aimar lo conozco bien porque el año pasado jugamos juntos. Yo intentaré ayudarle en la medida de mis posibilidades. Estoy muy contento de jugar con él».

A pesar de quedarse fuera del Parejas y, más tarde, que la empresa eligiera a Aretxabaleta para suplir a Ladis Galarza, Untoria no ha desfallecido y ha seguido trabajando. Además, el zaguero riojano tiene palabras de elogio para Aretxabaleta, pelotari al que sustituyó en el 2015 cuando finalmente se impuso junto a Bengoetxea: «Parecía que este año no era el mío. Me alegré mucho por Andoni (Aretxabaleta) porque él se portó como un señor conmigo y se merece mucho. Me alegro de que esté jugando bien. Ahora ha fallado otro zaguero, me toca a mí y yo intentaré aprovechar la oportunidad». El zaguero riojano tiene claro su objetivo: «Yo estoy contento por la llamada. Mi objetivo es hacerlo bien en los partidos que me toque y ayudar a las parejas de Asegarce».

Hoy, tres elecciones

Este miércoles se programan tres elecciones de material. En Pamplona (11.00 horas) están citados Urrutikoetxea-Aretxabaleta y Ezkurdia-Zabaleta. Más tarde, a las 14.30 horas, en Echávarri, turno para Elezkano II-Rezusta y Víctor-Albisu. Por último, en el frontón de Tolosa, a las 17 horas, están citados Olaizola II-Untoria e Irribarria-Merino II.