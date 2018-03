Altuna III jugará mañana en el Ogueta Domingo, 25 marzo 2018, 15:48

Jokin Altuna lo tiene claro: jugará mañana en el Ogueta. El delantero de Amézqueta no terminó contento el jueves, tras la elección de material, y se dio 24 horas más para decidir si estaba en condiciones de jugar mañana. Finalmente, ayer se tomó la decisión y Altuna III se vestirá de blanco. Ayer realizó una prueba que consistió en un calentamiento previo. A continuación corrió durante media hora y por último realizó esprints y movimientos laterales.

«Hoy -por ayer- me he levantado con apenas molestias del entrenamiento del jueves. Después, en el trabajo que hemos hecho hemos incidido sobre todo en los movimientos de explosión y laterales. No he sentido molestias y estoy en condiciones de jugar el domingo», concluyó el pelotari guipuzcoano.