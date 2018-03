Altuna es duda para el fin de semana y se probará mañana Altuna III se lamenta en el suelo de un tanto fallado. :: fernando díaz La lesión del de Amézqueta es más importante de los que se esperaba en un principio ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Miércoles, 28 marzo 2018, 00:14

«Altuna III sufre un contusión muscular con edema en la parte más distal del vasto interno del cuádriceps femoral derecho». Este es el parte médico que hizo público ayer Aspe sobre la lesión que sufrió Altuna el domingo en Eibar. Dicho en palabras que entiendan todos los aficionados: peligra la presencia del delantero de Amézqueta en el partido del domingo en Vitoria. Es más de lo que se esperaba en primera instancia.

La intención de Jokin Altuna es acudir mañana jueves (11.30 horas) al frontón Ogueta para realizar la elección de material. Allí, además de cumplir con el ritual y atender a los medios de comunicación, Altuna III se probará para comprobar si está en condiciones de jugar la última jornada de las semifinales del Campeonato de Parejas de Primera.

Lo cierto es que no están siendo las semifinales soñadas para el delantero de Amézqueta. Después de una buena liguilla de cuartos de final, los dos primeros partidos de semifinales han sido malos. En total, trece puntos hechos (10+3) y otros tantos fallados (7+6). Dos derrotas y escasas opciones de jugar la final es el panorama que tienen ante sí Altuna III y Martija. La pareja de Aspe debe ganar por 22-4 a Elezkano y Rezusta y esperar que Ezkurdia y Zabaleta no lleguen 16 en el otro partido. O que Elezkano y Rezusta no les hagan más de tres tantos a ellos y que Ezkurdia y Zabaleta pierdan. Muy complicado.

De hecho, exceptuando el 3-22 de la segunda jornada, en el partido que se lesionó Ladis Galarza, el marcador más bajo registrado en la liguilla de cuartos de final fue el 22-6 en el que Elezkano II-Rezusta ganaron a Ezkurdia-Zabaleta, en la quinta jornada.

En el caso de que Altuna III no pueda participar el domingo, Aspe recurrirá a su primer suplente, Erik Jaka. El delantero de Lizarza tenía previsto jugar este viernes la previa del Manomanista contra Mendizabal III, pero la cita ha sido aplazada. Aitor Mendizabal se lastimó los dos muslos en el partido del pasado domingo en Eibar y ayer fue sometido a una resonancia en la que se apreció una rotura de fibras.

Merino contra Merino II

Este fin de semana regresa a las canchas David Merino, apartado de los frontones por el callo de su mano derecha. Y lo hará el domingo en un duelo contra su hermano Miguel. El partido será Retegi BI-Merino II contra Irribarria-Merino.

No será el único riojano que juegue este fin de semana. Darío está programado el viernes en Anzuola en un duelo de parejas: Darío-Tolosa contra Ugalde-Erostarbe. Además, el sábado saltará al frontón Bizkaia de Bilbao el pequeño de los hermanos Esteban, Víctor. El pelaire formará con Ibai Zabala contra Arteaga II y Ladis Galarza.